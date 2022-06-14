15 yaşındaki çocuk işçi ölü bulundu

Bursa’da mevsimlik işçi olarak çalışan ve 14 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Kezban Sakcak’ın Uluabat Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 09:21
15 yaşındaki çocuk işçi ölü bulundu
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Şırnak’tan Bursa’nın Karacabey ilçesine ailesi birlikte çalışmak için gelen Kezban Sakcak, 14 gün önce kayboldu.

Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bugün kırsal Uluabat Mahallesi’nde Uluabat Gölü kıyısında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti.

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, kayıp olarak aranan Kezban Sakcak olduğubelirlendi. Çocuğun cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Bursa çocuk işçi
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