15 yaşındaki çocuk işçi ölü bulundu
Bursa’da mevsimlik işçi olarak çalışan ve 14 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Kezban Sakcak’ın Uluabat Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şırnak’tan Bursa’nın Karacabey ilçesine ailesi birlikte çalışmak için gelen Kezban Sakcak, 14 gün önce kayboldu.
Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bugün kırsal Uluabat Mahallesi’nde Uluabat Gölü kıyısında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti.
Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, kayıp olarak aranan Kezban Sakcak olduğubelirlendi. Çocuğun cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Baba, kendisini bıçaklayan oğullarını vurdu: 1 ölü, 1 ya
- İzmir'de 'akaryakıt' protestosu
- Düğünde başlayan kavga sokağa taştı: 1 yaralı
- Kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var!
- DİSK'ten asgari ücret eylemi
- Konteynerde yangın: İşçiler ölümden döndü
- 2 ailenin meydan savaşı: Duba, sopa, bıçak, küfür...
- Havadan sorumlu isim de hava mağduru oldu
- Aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Tutuklanan Galip Öztürk'ün eşi konuştu
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı
- EPGİS'ten motorin zammı açıklaması
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- 'Haziran 2023 demesinin nedeni...'
- Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun dünyaevine girdi
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı