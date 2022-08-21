CHP'li Gürsel Tekin: "'Taşı toprağı altın' diye İstanbul'a geldiler, sefaletle dönüyorlar"

21 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Artan kiralar ve işsizlik, İstanbul’da tersine göçü başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerinden derlediği çalışmayı paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, üç yılda 10 bin hanenin kentten göç ettiğini belirtti.

İlçeler bazında son üç yılda Esenyurt’ta 1035, Bağcılarda 984, Küçükçekmece’de 780, Bahçelievler’de 624 ve Esenler’de 565 haneden tersine göç için belediyeye başvurduğunu aktaran Tekin, “İstanbul tarihinde sadece 1. Dünya Savaşı sırasında göç vermiş, onun dışında genellikle göç almış bir şehir. Oysa şimdi tersine göç veriyor” dedi.

(Tekin, İstanbul’un ilçelerini geziyor, yurttaşların sıkıntısını dinliyor.)

İBB’nin olanağı olmayan yurttaşlar için memleketine dönenlere nakliye hizmeti verdiğini aktaran Tekin, şu bilgileri paylaştı:

“Üç yıl içinde 10 bin hanenin Anadolu’nun çeşitli bölgelerine dönmelerine yardım ettiler. Şu anda da 800 hane sıra bekliyor. Başta Esenyurt, Bağcılar, Sultanbeyli gibi ilçelerde yaşayan insanlar tersine göç ediyor. Çoğunlukla Batman, Ordu, Diyarbakır ve çeşitli illere gittiklerini görüyoruz. Bu hane sayısının önümüzdeki günlerde de artmasını bekliyoruz.”

İnsanların yüksek kiralar ve işsizlikten İstanbul’u terk ettiğini söyleyen Tekin, “Bir de sığınmacılar konusu var. Esenyurt, Esenler; mültecilerin en yoğun olduğu ilçeler. Afganlar, Suriyeliler, Mısırlılar istihdam edilmeye başlanınca pek çok kişi işinden oldu. Kirasını ödeyemedi, evini kaybetti. Çaresiz kalınca da sadece köyünüze dönebiliyorsunuz” diye konuştu.

“Bunca insan ‘Taşı toprağı altın’ diye İstanbul’a geldiler, sefaletle dönüyorlar” ifadesini kullanan Tekin, “Hükümetin Anadolu’ya giden insanları tarım, hayvancılık konusunda desteklemesi gerekiyor. Sosyal devlet gibi davranılmalı” diye konuştu.