CHP'li Gürsel Tekin darphanede haram kavgasını Meclis gündemine taşıdı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:01

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü güvenlikli bandrol basım işini gündeme getirdi.

Tekin önergesinde, müdürlüğün her türlü yerli ve ithal tütün mamulleri, makaron, sigara kâğıdı, alkollü içki ve fıçı bira ürünleri ‘bandrol’, seri üretim tesislerinde üretilen ihraç sigaralar, iç piyasa üretimi şişe ve kutu ambalajlı bira ürünlerine ‘kod’, seri olmayan üretim tesislerinde üretilen veya ithal edilen aynı mahiyetteki bira ürünlerine ‘kodlanmış etiket’ bastığını hatırlattı.

Tekin şöyle devam etti:

"HARAMA EL UZATMAM” DİYEN BÜROKRAT..."

Güvenlikli kod ve bandrol ile sahte-kaçak alkollü içki ve tütün mamullerine karşı güçlü mücadele yürütülebilmekte ve vergi gelirleri koruma altına alınmaktadır. Bize gelen şikayetlere göre yandaş bir iş adamının bandrol basım sayısında hile yaparak yetkili bürokrata ‘sen de kazan ben de kazanayım’ baskısını yaptığı belirtiliyor. Bu teklifi “Harama el uzatmam” diyen bürokrat tarafından reddedildiği kaydedildi. Ortada milyonluk bir kaçakçılık söz konusu, gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” dedi.

Tekin, "Devletin soyulduğunu biliyorduk, duyuyorduk da böylesine hoyratça, dalaverelerle soyulduğunu ne duyduk ne de gördük. Şimdi tüm kamuoyunun huzurunda sormak istiyorum; bu nasıl bir rezilliktir, utanmazlıktır. Ortada bir yolsuzluk olayı var ve herkes bugüne kadar susmuş. CHP olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. AKP iktidarı bugüne kadar kamu kaynakları talan edilirken üzerini kapatmak için elinden geleni yaptı. Yolsuzlukların üzerinin örtülmesi için devlet kurumları, kadroları ve yasalar adeta hallaç pamuğuna çevrildi. Ama bundan böyle rüşveti alanda, bildiği halde göz yumanın da yargı önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Savcıları ve İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum. Daha ne bekliyorsunuz? Yolsuzluk yapanın belasını bu millet verecek" şeklinde konuştu.

Tekin, Bakan Nebati’nin şu sorulara yanıt vermesini istedi:

-Haram tartışması ile ilgili bir soruşturma veya inceleme başlattınız mı? Başlattınız ise ne aşamadadır?

-Müdürlükte yapılan son atama ve görevden almalarda bu tartışmanın etkili olduğu belirtilmektedir. Bu iddialar doğru mudur?

-Söz konusu yandaş iş adamının kimliğini açıklayabilir misiniz?