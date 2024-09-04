CHP’li ilçe başkanının aracını kurşunlayanlar tutuklandı
CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz’ın aracına düzenlenen silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de, Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın park halindeki aracına düzenlenen silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Başkan Ahmet Yılmaz gazetemize yaptığı açıklamada "Şüpheliler tutuklandı. Yargıya olan güvenimiz sonsuz" dedi.
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