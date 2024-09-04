CHP’li ilçe başkanının aracını kurşunlayanlar tutuklandı

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz’ın aracına düzenlenen silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ece İçmez
Yayınlanma: 04.09.2024 - 20:25
CHP’li ilçe başkanının aracını kurşunlayanlar tutuklandı
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İzmir'de, Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın park halindeki aracına düzenlenen silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. 

Başkan Ahmet Yılmaz gazetemize yaptığı açıklamada "Şüpheliler tutuklandı. Yargıya olan güvenimiz sonsuz" dedi. 


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