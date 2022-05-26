CHP'li İlgezdi: 'AKP iktidarı, yaptığı açılışları devletin memurlarıyla doldurmaktan artık vazgeçmelidir'

26 Mayıs 2022 Perşembe, 12:07

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yöneticilerinin, Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesinin açılış töreni için tüm çalışanlara sözlü, SMS ve WhatsApp mesajları ile ‘katılım zorunludur’ baskısı yapıldığını iddia etti. İlgezdi, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kurum tarafından yapılan açıklamada, 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü otobüslerle İstanbul’a getirilecekleri, gece konaklamalarının yapılacağı, pazar günü ise geri dönüleceği ve açılışa katılan kamu çalışanlarının pazartesi günü idari izinli sayılacağı ifade edilmiştir.

“BAKANLIK ÇALIŞANLARININ ASLİ GÖREVİ AÇILIŞLARA ZORUNLU KATILIM DEĞİL”

Bakanlık çalışanların asli görevi, açılışlara zorunlu olarak katılmak değil, çevreyi korumak, zehirli atıkların derelerimize salınmasını, sahillerimizin talan edilmesini engellemek, güvenli konutlar, yaşanabilir şehirler, meydanlar planlamak, iklim çalışmaları yapmak ve kamu yararını savunmaktır.

AKP iktidarı, yaptığı açılışları, düzenlediği kongreleri gelmeyen partililerinin yerine devletin memurlarıyla doldurmaktan artık vazgeçmelidir. Biz de memurlarımız da her AKP etkinliğinde yaşanan bu mecburi katılım hikayelerinden bıktık. Devlet memurluğu böyle bir şey değildir. Hiçbir memur, işiyle tehdit edilerek AKP’nin siyasi etkinliğine katılıma zorlanamaz. ‘İşimden olurum’ korkusuyla gelen insanların doldurduğu meydanlardan size hayır gelmez. Bu gerçeği dahi göremeyenler nasıl devlet yönetecek? Oldu olacak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapın, ‘miting meydanı doldurmak memurun asli görevlerindedir’ diye madde ekleyin.”

“KAMU GÖREVLİLERİNİN AÇILIŞ ETKİNLİĞİNE KATILMASI YÖNÜNDEKİ EMRİ KİM VERMİŞTİR”

İlgezdi, konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi de verdi. İlgezdi, Kurum’a şu soruları yöneltti:

“Kamu görevlilerinin açılış etkinliğine katılması yönünde baskı yapılmasına yönelik emri kim vermiştir? Bu emir, hangi kamu faydası görülerek hangi gerekçelerle verilmiştir?

İdarecilerin kısa mesajda belirttiği üzere, açılış töreni için Türkiye’nin dört bir yanından otobüsler kaldırılacak ve otellerde konaklamalar yapılacaktır. Bu maliyet hangi kurum veya kuruluş tarafından karşılanacaktır?

Ulaşım ve konaklama için hangi firmalar ile nasıl anlaşılmıştır?

Bu emir, Bakan Kurum’un bilgisi dâhilinde mi verilmiştir?

Pazartesi günü idari izinli sayılacağı ifade edilen personel hangi kanun ve yönetmeliğe göre izinli sayılacaktır?

Bu şartlarda, ilgili birimlerde pazartesi günü kamu hizmeti nasıl verilecektir?”