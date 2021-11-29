CHP'li İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti

29 Kasım 2021 Pazartesi, 12:59

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 4 kişi yaralanmıştı.

Aralarında İmranlı Belediye Başkanı Açıl'ın da olduğu yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilmişti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Açıl yaşamını yitirdi.

Açıl, Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den aday olmuş ve yüzde 38 oyla belediye başkanı seçilmişti. Evli ve 4 çocuk babasıydı.

ACI HABERİ VALİ DUYURDU

Kazanın ardından İmranlı Devlet Hastanesi'ne giden Vali Salih Ayhan, bina önünde toplanan ilçe halkına acı haberi duyurdu.

Vali Ayhan burada yaptığı açıklamada, "Bugün çok üzüntülüyüz, hüzünlüyüz. Saat 12.00 civarında kaza ihbarı geldi. İmranlı'ya giden Belediye Başkanı Murat Açıl kardeşimizle birlikte 8 kişinin karıştığı bir olay. Şu an itibarıyla bu bilgiyi aktarmak kolay değil. Çok üzüntülüyüz. Murat Açıl Beyefendiyi maalesef kaybettik. Doktorlarımızın tüm müdahalelerine rağmen maalesef kurtarılamadı. Olay anında kalbi duruyor. Arkadaşlarımız kaza yerinde müdahale ediyor, geri döndürüyorlar ama hastanede tekrar kalbi duruyor. Sağlıkçılarımız elinden gelen tüm gayreti gösterdiler ama maalesef kaybettik. Diğer araçtaki 7 kişi de hepsi Sivas'a sevk edildi. Aynı aileden 7 kişi. Orada da 2 yaralının durumu ağır. Onlar da yakinen takip edilmektedir. Kazada ihmal durumu nedir bilemiyoruz, savcılarımız adli soruşturmayı yapıyor. Ben sevenlerine, ilçe halkımıza tüm Sivas'a başsağlığı diliyorum" dedi.

YARALILAR AYNI AİLEDEN

Kazada yaralanan aynı aileden diğer araç sürücüsü Bekir Demir ile Mehmet, Tuğba, Eyüp, İsmail, Yaren Su ve Eslem Demir´in hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haberin duyulmasının ardından CHP kanadından art arda taziye mesajları geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Acımız çok büyük! Geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan İmranlı Belediye Başkanımız Murat Açıl’a Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun!" ifadelerini kullandı.

Acımız çok büyük! Geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan İmranlı Belediye Başkanımız Murat Açıl’a Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 29, 2021

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Sivas İmranlı Belediye Başkanımız Murat Açıl'a Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. İmranlı ilçemize, başkanımızın yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.