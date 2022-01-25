Enerji krizinde yolsuzluk iddiası: 'Erdoğan, Albayrak ve AKP yöneticileri işin içinde'

25 Ocak 2022 Salı, 21:10

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yılbaşından itibaren elektrik ve doğal gaz faturalarına gelen fahiş zamlara mercek tuttu. Erdoğdu, yapılan zamların perde arkasında büyük yolsuzluklar ve usulsüzlükler bulunduğunu belirttiği paylaşımlarında iddialara ilişkin pek çok belgeye de yer verdi.

1-Bugün sizlerle paylaşacağım birkaç bilgiselde elektrik ve doğalgaza yapılan fahiş zamların ve gaz kesintisinin perde arkasında yaşanan on milyarlarca dolarlık enerji vurgun İDDİALARINI belgeleriyle anlatacağım… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) January 25, 2022

'KİMLERİ YERİNDEN ZIPLATACAĞINI BİLİYORUM'

Erdoğdu, paylaşımlarının başında "Başlamadan önce şunu söyleyelim. Paylaşacağım yolsuzlukların kimleri yerinden zıplatacağını biliyorum. Bunların güçlerini ve yapabileceklerini de biliyorum" ifadelerini kullandı.

"İşin içinde Erdoğan, Albayrak ve bazı üst düzey AKP yöneticileri ile birlikte bu yolsuzluklardan on milyarlarca dolar kazanan küresel ve yerel şirketler varsa olabilecekleri varın siz düşünün" diyen Erdoğdu, iddiaların odağında yer aldığını belirttiği kişiler tarafından defalarca hedef gösterildiğini söyledi.

Erdoğdu, şu ifadelere yer verdi:

Bu dahili ve harici güç odakları şimdiye kadar yapacaklarını yaptılar… Hayatım didik edildi… Dahili ve harici güçlerin siyasi suikastleri oldu… Hapis ve para cezaları aldım… Çok ağır iftiralara uğradım…

Amaçları beni susturmak ve söylediklerimi değersiz kılmaktı… Enerji işi öyle büyük bir iştir ki… İçinde hiç tahmin edemeyeceğiniz suç ortaklıkları ve ittifaklar kurulur… Bu ortaklıklara medya dahildir… Hepsini göze alıyorum…

Anlatacağım meseleler son derece teknik ve failler tarafından gizli tutulmaya çalışılan ağır konular… Bu yüzden dikkatli bir biçimde hem anlayıp hem anlatacak şekilde okumanızı rica ediyorum…

YAZDIKLARIMLA İLGİLİ HAKKIMDA AÇILACAK DAVLARLA İLGİLİ ÖN SAVUNMAM… BUNLAR İDDİADIR… BU İDDİALARI DİLE GETİRMEK MİLLETVEKİLİ OLARAK BENİM ANAYASAL GÖREVİM VE SORUMLULUĞUMDUR…

YAZDIKLARIMIN BELGELERİ (DOSYALAR) KAMU KURULUŞLARINDAN İSTENSİN… YAZDIKLARIM DOĞRUYSA YOLSUZLUK YAPANLARDAN YANLIŞSA BENDEN HESAP SORULSUN…

Bu yazdıklarımın geniş kitlelere ulaşmasını beklemiyorum… Yazdıklarım sessizlik denizinde boğulmak istenecek… Benim muradım gelecekte yargı bağımsız olduğunda namuslu hukukçulara delil bırakmak…

Bu iddialarımla ile ilgili bilgi ve belge sahibi olanlar benimle iletişime geçebilirler… Numaram (312) 420 57 14 - 15 mail adresim [email protected] … ŞİMDİ BAŞLAYALIM…

25 YILA KADAR UZAYAN ULUSLARARASI DOĞAL GAZ ALIM ANLAŞMALARI

Erdoğdu, AKP iktidarı döneminde yapılan ve süresi 25 yıla kadar uzayan uluslararası doğal gaz alım anlaşmalarına dikkat çekti.

Söz konusu anlaşmalarda alım miktarı ve alım fiyatının önemli olduğunu söyleyen Erdoğdu, her iki hususta da büyük yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığını belirtti. AKP iktidarının anlaşmaya varılan ülkelere milyarlarca dolar değerinde gerekenden fazla alım garantisi verdiğini söyleyen Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

Ülkeler doğalgaz anlaşması yapmadan önce alıcı ülke her yıl ne kadar doğal alacağını satıcı ülkeye bildirir… Ve anlaşmaya göre alıcı ülke (Türkiye) satıcı ülkeye (Rusya, Azerbaycan, İran) alım garantisi verir…

Alıcı ülke garanti ettiği miktarı almasa bile almadığı bu gazın parasını ödemek zorundadır… Çünkü satıcı ülke bu tutar üzerinden doğalgaz yatırım ve işletme planlarını yapar… Buna AL YADA ÖDE (TAKE OR PAY) şartı denir…

Bu yüzden alıcı ülke gelecek doğalgaz ihtiyaçlarını doğru planlamalı ve alacağı miktar kadar gaz anlaşması yapmalıdır. İşte ilk büyük soygun tam bu noktada yapıldı… Yapılan anlaşmalar aşağıda...

AKP iktidarının alınamayacak miktarda doğal gaza alım garantisi verdiğini ifade eden Erdoğdu, "Türkiye uzun yıllar boyunca alamadığı doğalgaza milyarlarca dolar bedel ödemek zorunda kaldı" dedi. Erdoğdu, Sayıştay raporlarında bu konuya her yıl yer verildiğine de dikkat çekti.

15-Bu yüzden alıcı ülke gelecek doğalgaz ihtiyaçlarını doğru planlamalı ve alacağı miktar kadar gaz anlaşması yapmalıdır. İşte ilk büyük soygun tam bu noktada yapıldı… Yapılan anlaşmalar aşağıda... pic.twitter.com/ELU1wqSngI — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) January 25, 2022

"ÜSTÜNÜ KAPATTILAR"

Erdoğdu, bu konuyu daha önce 2011 yılında Meclis gündemine taşıdığını ifade ederek konunun üstünün kapatıldığını söyledi. Erdoğdu, "Bugün doğalgazın pahalı olmasının bir nedeni bu" ifadelerini kullandı.





18-Ben bu durumu 2011 yılından bu yana birçok defa TBMM kürsüsünden yaptığım konuşmalarla, basın toplantılarıyla ve televizyon programlarıyla anlattım… Üstünü kapattılar… Buna bir örnek aşağıda var... Bugün doğalgazın pahalı olmasının bir nedeni bu… pic.twitter.com/6IJukhpU8l — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) January 25, 2022

Erdoğdu, AKP iktidarı döneminde yapılan uluslararası doğal gaz alım anlaşmalarında Türkiye adına alınamayacak doğal gaz miktarı için garanti verilmesinin nedeni olarak BOTAŞ'ı işaret etti. Erdoğdu, "Türkiye adına alamayacağımız miktarda gaza garanti verilmesi bir dizi iç içe geçmiş yolsuzluğun sonucudur. Bu yolsuzluklar içinde özellikle BOTAŞ'ta kurulu ihale yolsuzluğu çarkını ilerde ayrı bilgisellerde anlatacağım" dedi.

"DÜNYANIN EN PAHALI ELEKTRİĞİNİ DOĞAL GAZDAN ÜRETMEYE BAŞLADIK"

Erdoğdu, AKP iktidarının doğal gazdan elektrik üretimine ağırlık verdiğini söyleyerek "Ancak bu durumu ülkemizin başını başka bir belaya soktu ve dünyanın en pahalı elektriğini doğalgazdan üretmeye başladık… Elektrik fiyatlarının fahiş fiyatlara çıkmasının bir nedeni de bu" dedi. Erdoğdu, doğal gazdan elektrik üretimine ağırlık verilmesi sonucu dönemsel olarak arz fazlası ortaya çıktığını söyleyerek "Bu arz fazlasını gizlemek amacıyla uzun zaman boyunca yenilenebilir enerji kaynağı ruhsatları verilmedi" dedi.

Erdoğdu, "Bu bilgiselde yazılan bilgileri Reza Zarraf'ın verdiği rüşvetlerle, Putin'le yapılan gizli görüşmelerle, Mübariz Mansimov ve Man Adası'nda açılan hesaplarla birlikte değerlendirirseniz olayların büyüklüğü ve giriftliği daha iyi anlaşılır" ifadeleriyle paylaşımını noktaladı.