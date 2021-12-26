CHP'li isimlerden sert tepki

26 Aralık 2021 Pazar, 23:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul'da düzenlenen danışma meclisi toplantısında İBB'nin terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldığını iddia etmişti.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıkladı.

"ZEMİN Mİ OLUŞTURUYORSUN?"



Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

"Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana" diyen Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslendiği paylaşımında "5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı…" ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU: "HEP YAPTIĞI GİBİ YALANA, DOLANA SARILIYOR"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Unutmayalım ki iktidar her sıkıştığında hep yaptığı gibi yalana, dolana sarılıyor. Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın diyelim ve konuyu kapatıp işimize gücümüze bakalım" dedi. Kaftancıoğlu, "Biz çalışacağız siz, gideceksiniz. Az kaldı" diye yazdı.

ERKEK: "İLTİSAK ARIYORSANIZ AYNAYA BAKACAKSINIZ"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"FETÖ ile ortak operasyonlar yaptığınız zaman en sık kullandığınız yöntem gizli tanıklardı. Şimdi de mahkeme kararı olmadan birilerini terörist mi ilan ediyorsunuz? İltisak arıyorsanız aynaya bakacaksınız. FETÖ, uyuşturucu baronları, kumarhane kralları bir şey çağrıştırıyor mu size?"

TORUN: "ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİN SÜLEYMAN SOYLU!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, şunları kaydetti:

"Sarayda pişen bu yemeği, milletin midesi kaldırmaz! İçişleri Bakanı, efendisinden fırça yemiş olacak ki 17 gün önce Meclis'te attığı iftiralarla ilgili bugün Erdoğan konuştuktan sonra adım atıyor. Terörle iltisaklı olanlar varsa şimdiye kadar neredeydin Süleyman Soylu!"

ÖZKOÇ: "İBB’Yİ YEDİRMEYİZ"



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, Erdoğan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımında, "İBB’yi yedirmeyiz. Millet iradesine düşmanlara geçit yok! Kaçamayacaksınız, yargılanacaksınız!" diye yazdı.