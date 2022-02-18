CHP'li Kaftancıoğlu’nun yargılandığı davada yeni gelişme

18 Şubat 2022 Cuma, 12:46

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin önünün fotoğraflarının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun “özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme” suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

TANIK POLİS DİNLENDİ

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Fahrettin Altun ile sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru A.A., Fahrettin Altun'un evinde nöbette olduğunu belirterek;

“Bir araba yanaştı. Bizimle şahıslar arasında mesafe olması sebebiyle ben tam olarak ne konuştuklarını anlamadım. Şahıslar araçtan inerek yolun karşı tarafına geçtiler. O esnada içlerinden bir tanesi elini kaldırmak suretiyle bir şeyler yaptığını fark ettim.

Söz konusu şahıs direkt ikamete değil, ikamet çaprazda kalacak şekilde boş araziye yönelik baktığını ve elindeki telefonla elini kaldırarak o yere yönelik baktı. Ancak ben fotoğraf çekip çekmediğini görmedim. Yanlarına gittim.

Burada fotoğraf çekmenin yasak olduğunu söyledim. CHP üsküdar ilçe başkanı olduğunu, burada bir yapılaşma olduğunu, partisi adına kontrol yapacağını söyledi. Daha sonrasında evde kimsenin olmadığını söyledik. Şahıs araca binip olay yerinden uzaklaştık” dedi.

Müşteki avukatının sorusu üzerine tanık polis memuru, “Olayın üzerinden 1 seneden çok zaman geçti. Suat Özçağdaş daha sonra tekrar gelip fotoğraflama yapacağını söyleyip, arabasına binip uzaklaştı. Söz konusu arazinin Vakıflar'a ait olduğu daha önce bize söylenmişti” ifadelerini kullandı.

SÜRE VERİLDİ

Kaftancıoğlu'nun avukatı dosyanın Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmesi için, dosyanın üst mahkemeye gönderilmesini talep etti. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanıklar Suat Özçağdaş ve polis memuru hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi.

Sanık avukatına beyanda bulunması için süre verilmesine karar veren mahkeme, dosyanın birleştirilmesi için üst mahkemeye gönderilmesine ilişkin talebi reddetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evin fotoğrafını çektiği, bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği belirtildi. Altun'un avukatının savcılığa başvurarak, Suat Özçağdaş'ın, Canan Kaftancıoğlu tarafından azmettirildiğini belirtip şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun “özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme” suçlamasını yöneltti ve 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.