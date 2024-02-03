CHP'li Karabat istifanın ‘esas sebebini’ açıkladı: ‘Adeta öğütme makinesi haline geldi’

Yayınlanma: 03.02.2024 - 00:44

Güncelleme: 03.02.2024 - 00:44

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanlığı'ndan istifa eden Hafize Gaye Erkan'a ilişkin bir paylaşım yaptı.

Karabat'ın 'İstifanın esas sebebi tutmayan enflasyon hedefleridir' başlığıyla yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Hafize Gaye Erkan’ı getiren Mehmet Şimşek’ti.

Geçen yıl haziran ayında göreve gelmesinin ardından Şimşek ile Erkan’ın bazı konularda anlaşamadıkları kulislerde konuşulmaya başlandı.

Erkan’ın TCMB başkanlığının ötesinde siyasi hedefleri olduğu belirtiliyordu.

Ahmet Hakan’a röportaj bardağı taşıran son damlaydı.

Rasyonel zemin dedikleri, ekonomi yönetiminin kişisel hırslarından başka bir şey değildi.

Burada suçlu sadece Hafize Gaye Hanım görülmesin. Evet, o çok yanlış işler yaptı, makamını şahsi çıkarı için kullandı. Ama Mehmet Şimşek de uyumsuz politikalar yürüttü. Enflasyon sadece TCMB’nin para politikası ile olacak iş değildi.

Mehmet Şimşek bütçe disiplinini sağlayamadı. Devasa bütçe açığı verdi. KDV’yi yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkardı.

Bir de Anayasa’nın rafa kaldırılması, AKP’nin hukuk tanımazlığı var. Can Atalay kararı ile siz hiçbir yatırımcıyı ikna edemezsiniz.

Bu şartlarda Hafize Gaye Erkan’ın faiz politikası nasıl işe yarayacaktı?

Bu istifanın esas sebebi enflasyon hedefinin tutmayacak olmasıdır. Suçlu sadece Hafize Hanım değil, aynı zamanda Mehmet Şimşek başta olmak üzere AKP’nin ileri gelenleridir.

Ülke Arjantin’e dönüşmek üzereyken, Hafize Gaye Erkan durumu fark edip erkenden çıkıp gitmiştir.

TCMB’nin kurumsal kimliği ve itibarı AKP sayesinde iki paralık olmuştur. Merkez Bankası, adeta başkan öğütme makinesi haline gelmiştir.

TCMB’nin başına artık kim gelirse gelsin, ekonomi politikaları dikiş tutmayacaktır."