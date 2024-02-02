Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrası Cumhurbaşkanlığı’ndan ilk açıklama

Yayınlanma: 02.02.2024 - 23:39

Güncelleme: 02.02.2024 - 23:39

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla ilgili açıklama yayımladı.

Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

“Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir.”