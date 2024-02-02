Şimşek’ten iki ayrı ‘istifa’ açıklaması: İngilizce olanı daha ayrıntılı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasına ilişkin biri Türkçe diğeri İngilizce olmak üzere iki ayrı paylaşım yapan Bakan Mehmet Şimşek’in İngilizce açıklamasında daha fazla ayrıntı yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 23:57
Şimşek’ten iki ayrı ‘istifa’ açıklaması: İngilizce olanı daha ayrıntılı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden istifa etti. İstifa etmesine ilişkin açıklama paylaşan 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifaya ilişkin biri Türkçe diğeri İngilizce olmak üzere iki açıklama paylaştı.

Türkçe açıklamasında “Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum” ifadelerini kullanan Şimşek, İngilizce yaptığı açıklamada yeni başkana dair daha ayrıntılı bir paylaşım yaptı. 

İngilizce açıklamasındaki ilgili bölüm şu şekilde: 

“Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist olan yeni başkan, benim tavsiyem doğrultusunda atanacak.”


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