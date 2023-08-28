CHP’li Karakoz: Pirinanın tehlikeli atıklar statüsüne alınmasını kim talep etti?

Yayınlanma: 28.08.2023 - 12:24

Güncelleme: 28.08.2023 - 12:24

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, zeytinyağı üretilirken zeytinden geriye kalan posası (pirina), organik atık olarak ortaya çıkmaktadır. Şu anda birçok fabrika üç fazlı üretim sistemini kullanıyor olsa da iktidar, daha çevreci olduğu gerekçesiyle iki fazlı üretim sistemine geçilmesi için çalışmalar yapıyor. Burada iktidarın ilgisini çeken sistemin çevreci oluşu mu yoksa üretim aşamasında daha çok pirinanın ortaya çıkması mı?” dedi.

“İKTİDARIN 800 MİLYON LİRALIK PİRİNA PLANI”

Bir ton yaş pirinanın ortalama 240 TL’ye satıldığını ve 1 ton kuru pirina yapmak için 4,5 ton yaş pirina kullanıldığını, bunun maliyetinin de bin 080 TL olduğunu ve kurutulmuş 1 ton pirinanın ortalama 4 bin TL’ye satıldığını ifade eden CHP’li Karakoz, “Ne kadar çok pirina üretirseniz o kadar çok para kazanabilirsiniz. Mesela 2022 yılında 421 bin ton zeytinyağı üretilirken, ortaya 1 milyon ton civarı yaş pirina atığı çıktı ve siz bundan sadece kuru pirina yapmak isteseydiniz en az 200 bin ton civarı elde etmiş olacaktınız. Tonu 4 bin liradan hesap edildiğinde en az 800 milyon lira civarında bir paranın kuru pirina yapan şirketlerin kasasına gittiğini görürsünüz. İktidarın üç fazlı üretim sisteminden iki fazlı üretim sistemine geçmek istemesinin tek amacı; bazı şirketlere daha çok para kazandırmak istemesidir” ifadelerini kullandı.

“PLANLI SATIŞLAR PİRİNA FABRİKALARI İÇİN UYGULANIYOR”

CHP’li Karakoz, “Anlaşılan o ki! Paranın büyüklüğünden etkilenen iktidar, kendisine yakın olan şirketlerin talepleri üzerine önce yaş pirinayı tehlikeli atıklar sınıfına soktu. Sonra 15-20 yıldır yüzüne bakmadığı ve bilerek beklettiği üç fazlı üretim sisteminden iki fazlı üretim sistemine geçiş projesini devreye almaya başladı. Tabii ki tüm bunlar yavaş yavaş olurken, iktidara yakın şirketler nerede bir pirina fabrikası, nerede bir pirina işletmesi varsa satın almak için girişimlerde bulundular ve aldılar da. Yani pirina fabrikalarının iktidara yakın şirketlerce alınması planlı bir sürecin eseridir. Bundan sonraki süreç ya zeytinyağı fabrikalarından yaş pirinaları 240 TL’nin altında bir bedelle satın almak ya da tehlikeli atıklar kategorisine soktukları pirinayı, zeytinyağı fabrikalarından ücretsiz ve belki de üstüne para isteyerek alacalardır” değerlendirmesini yaptı.

Evrim Karakoz’un Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya soruları şöyle: