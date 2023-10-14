CHP’li Karakoz: Yurttaş ölmeyecek kadar ürün alıyor

Yayınlanma: 14.10.2023 - 09:31

Güncelleme: 14.10.2023 - 09:31

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz, İncirliova Pazarı’nda CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Tek tek vatandaşların sorunlarını dinleyen Karakoz; “Sorunların temelinde AKP hükümetinin vatandaşı sefalete sürükleyen yanlış ekonomi politikaları vardır. Bu AKP iktidarı; vatandaşı açlığa mahkûm etmiştir” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ ÖLMEYECEK KADAR ÜRÜN ALABİLİYOR”

Ekonomik krize dikkat eçeken CHP’li Karakoz; “Vatandaşlarımız gerçekten perişan haldeler. Alım gücü iyice düşen vatandaşlarımız tarım ve hayvancılık kenti olan Aydın’da bile ölmeyecek kadar ürün satın alabiliyorlar. Güçleri ancak buna yetiyor” dedi. Ülkemizin diğer tüm ürünlerde olduğu gibi gıdada da dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşadığını ifade eden Karakoz; “Tabi ki bunun nedeni; AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları sebebiyle yükselen girdi maliyetleridir. Vatandaşlarımız yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üretilen ürünleri alamıyor” şeklinde konuştu.

“NE ALIM GÜCÜ NE DE DAYANACAK GÜÇ KALMADI”

CHP’li Evrim Karakoz sözlerini; “Vatandaşımız maalesef perişan durumda. Bundan birkaç sene öncesine kadar zorla doldurulabilen pazar arabaları artık evlere boş dönüyor. Esnafımızın derdi haklı olarak girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasıdır. Bu durumdan üç kuruş kazanabilmek için saat 4-5’te uyanıp tezgâh açma telaşına düşen pazar esnafımız da memnun değildir. Herkes şunu iyi bilmelidir ki artık vatandaşımızın ne alım gücü ne de dayanacak gücü kalmamıştır. İktidarın sorumlu olduğu bu ekonomik tabloda vatandaşımız sadece karnını doyurabilmek için yaşamaya çalışıyor” ifadelerle noktaladı.