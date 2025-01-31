CHP'li Karaoba: ‘Parasallaşmış bir sistem var’

Yayınlanma: 31.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2025 - 07:35

Komisyonda konuşan Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu üyesi Prof. Dr. Ahmet Yağmur Bas, “2017 raporunda toplam dokuz tane üniversite hastanesi olmak üzere 36 hastane denetlemiştik. Şunu tespit ettik, devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri sanıldığı kadar kötü çıkmadı. Bizi sevindiren konulardan biri buydu. Üniversite Hastaneleri daha iyiydi. Özel hastanelerde ispata dayalı tıp kullanımı yerlerdeydi” dedi.

Komisyonda söz alan CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da “Yoğun bakımı tartışıyoruz ama bu çocuklar neden erken doğuyor onu konuşmuyoruz. En iyi yoğun bakım annenin karnıdır. Ama burada parasallaşmış bir sistem içinde bunu yaptıramazsınız. Bir kadın doğumcu o doğumu 3. basamak olan bir hastaneye göndereyim diyemez çünkü patronların ciro kaygısı ile sistem parasallaştığı için çözülemez. Temel sorun paraya dayalı sistem. Bugün yenidoğana para ödemeyin ve denetim yapın özel hastanelerdeki yenidoğan yatak sayıları inanılmaz bir şekilde düşer” dedi