CHP'li Kaya: Azerbaycan'dan Iğdır'a gelen milletvekilleri Erdoğan'a oy istiyor

Yayınlanma: 24.05.2023 - 17:33

Güncelleme: 24.05.2023 - 17:34

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya Azerbaycan milletvekillerinin Iğdır'da cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhur İttifakı adayı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy istediklerini söyledi.

“SEÇİME MÜDAHALE ETTİKLERİNİ ÖĞRENDİM”

Kaya, "Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim çalışmaları için gittiğim Ağrı’dan Iğdır’a geçtim. Iğdırlı yurttaşlarımızdan, Azerbaycan ve Nahçıvan’dan bazı milletvekillerinin Iğdır’a geldiğini, Recep Tayyip Erdoğan’a oy isteyerek seçime müdahale ettiklerini öğrendim. Türkiye’nin iç işlerine karışmak kardeşliğimize yakışmaz!" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN’DAN IĞDIR’A GELEN MİLLETVEKİLERİ ERDOĞAN’A OY İSTİYOR



Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim çalışmaları için gittiğim Ağrı’dan #Iğdır’a geçtim. Iğdırlı yurttaşlarımızdan, Azerbaycan ve Nahçıvan’dan bazı milletvekillerinin Iğdır’a geldiğini, Recep Tayyip Erdoğan’a oy isteyerek… pic.twitter.com/qxqAeoZAap — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) May 24, 2023

“NE YAPARSAN YAP KAYBEDECEKSİN”

CHP'li vekil Kaya, "Azerbaycan'daki kardeşlerimiz de biraz kendi siyasetçilerine sahip çıksınlar. Türkiye'nin iç işlerine bu kadar müdahil olmaya gerek yok" uyarısı yaptı.

Kaya ayrıca Erdoğan'a "Hollanda'da Almanya'da 2018 seçimlerinde kıyameti koparıyordun ya Erdoğan, şimdi niye Nahçıvan'dan Azerbaycan'dan buraya milletvekilleri getirip kendine oy istetiyorsun. 28 Mayıs'ta ne yaparsan yap kaybedeceksin, Kemal Kılıçdaroğlu da kazanacak" dedi.

22 Mayıs’ta Azerbaycan'dan milletvekillerinin bulunduğu heyet, Iğdır'daki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmişti.