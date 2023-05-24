2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

CHP'li Kaya: Azerbaycan'dan Iğdır'a gelen milletvekilleri Erdoğan'a oy istiyor

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, seçim çalışması için gittiği Iğdır’da, Azerbaycan’dan gelen milletvekillerinin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istediklerini söyledi. Kaya “Türkiye’nin iç işlerine karışmak kardeşliğimize yakışmaz!” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 17:33
CHP'li Kaya: Azerbaycan'dan Iğdır'a gelen milletvekilleri Erdoğan'a oy istiyor
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Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya Azerbaycan milletvekillerinin Iğdır'da cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhur İttifakı adayı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy istediklerini söyledi. 

“SEÇİME MÜDAHALE ETTİKLERİNİ ÖĞRENDİM”

Kaya, "Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim çalışmaları için gittiğim Ağrı’dan Iğdır’a geçtim. Iğdırlı yurttaşlarımızdan, Azerbaycan ve Nahçıvan’dan bazı milletvekillerinin Iğdır’a geldiğini, Recep Tayyip Erdoğan’a oy isteyerek seçime müdahale ettiklerini öğrendim. Türkiye’nin iç işlerine karışmak kardeşliğimize yakışmaz!" ifadelerini kullandı. 

“NE YAPARSAN YAP KAYBEDECEKSİN”

CHP'li vekil Kaya, "Azerbaycan'daki kardeşlerimiz de biraz kendi siyasetçilerine sahip çıksınlar. Türkiye'nin iç işlerine bu kadar müdahil olmaya gerek yok" uyarısı yaptı.

Kaya ayrıca Erdoğan'a "Hollanda'da Almanya'da 2018 seçimlerinde kıyameti koparıyordun ya Erdoğan, şimdi niye Nahçıvan'dan Azerbaycan'dan buraya milletvekilleri getirip kendine oy istetiyorsun. 28 Mayıs'ta ne yaparsan yap kaybedeceksin, Kemal Kılıçdaroğlu da kazanacak" dedi.

22 Mayıs’ta Azerbaycan'dan milletvekillerinin bulunduğu heyet, Iğdır'daki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmişti.


Yıldırım Kaya Iğdır 2023 seçimleri Azerbaycan

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