CHP’li Kılıç: Atatürk’ün millileştirdiği limanımızın satılmasına göz yummayacağız

Yayınlanma: 07.07.2023 - 09:30

Güncelleme: 07.07.2023 - 09:30

Ulaştırma Bakanlığı, Alsancak Limanı’nın işletme haklarının satışı ile ilgili olarak Körfez ülkeleri ile müsteşarlık düzeyinde görüşmelerin başlatıldığını açıklaması, İzmirlilerin tepkisine neden oldu. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Alsancak Limanının satışına karşı çıkmak için herkesi seferber olmaya davet etti.

“CUMHURİYET’İN TÜM BİRİKİMLERİNİ ELDEN ÇIKARDILAR”

AKP’nin 21 yıllık iktidarında asırlık Cumhuriyet’in birikimini bir bir sattıklarını ifade ederek, “”Yerli ve milliyiz diyenler, yerli ve milli ne kadar kamu kuruluşu, şirket, fabrika, otel, enerji tesisi varsa sattı. Cennet koylarımız, yeşil alanlarımız, tarım arazilerimiz yabancılara peşkeş çekildi. Yıl 2023 oldu, sıra Alsancak Limanına geldi. Ulaştırma Bakanının yaptığı açıklamadan anladığımız kadarıyla, Alsancak Limanının satışı için Körfez ülkeleriyle görüşme başlamış. Tabi ki yapılan her şey gibi şeffaflıktan uzak bir süreç yürütülüyor” diye konuştu.

“ATATÜRK’ÜN MİLLİLEŞTİRDİĞİ LİMANI ARAP ÜLKELERİNE SATACAKLAR”

Satış için halkın onayının alınmadığının altını çizen CHP’li Kılıç, “En baştan söyleyelim, Mustafa Kemal Atatürk’ün millileştirdiği limanımızın Arap ülkelerine satılmasına göz yummayacağız. Limanımızla birlikte bu ülkenin her karış toprağını, değerini size karşı koruyacağız. Halkın onayı olmadan, halka karşı, ülkemizin göz bebeklerini, böyle bir kaptı kaçtı anlayışıyla peşkeş çekemezsiniz!” ifadelerini kullandı.

“VATANA İHANET!”

Çağrıda da bulunan Kılıç, “Alsancak Limanının satışı, sadece İzmirlilerin değil, tüm ülkenin derdidir! Bu dert, AKP’nin ekonomi politikalarına karşı ülkemizi koruma derdidir! Bu satışa yeltenmek bile vatana tarihe, İzmire ihanettir. Sizleri ve tüm İzmirlileri bu satışa dur demeye ve dayanışmaya davet ediyorum” dedi.