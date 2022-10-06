Son Dakika... RTÜK yine ceza yağdırdı
Son dakika haberi... RTÜK, Sedat Peker’in Serhat Albayrak ve AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ilişkin iddialarının tartışıldığı Halk TV, Tele 1 ve KRT’ye ceza verdi.
RTÜK, Sedat Peker’in Serhat Albayrak ve AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ilişkin iddialarının tartışıldığı Halk TV, Tele 1 ve KRT’ye ceza verdi.
Üç kanala verilen yüzde 3 para cezası kararının dayandırıldığı gerekçe ise Sedat Peker’in iddialarını televizyonda tartışarak Serhat Albayrak ve Zehra Taşkesenlioğlu’nun “küçük düşürülmesi” olarak gösterildi.
RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Kafa Radyo'ya da yüzde 3 para idari para cezası verildiğini duyurdu.
Taşcı, Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye verilen cezalarla ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Haklarında iddialar ithamlar bulunanlarla ilgili her zaman aklanma olanağı mevcutken ve iddiaları araştırması gereken yargıyken RTÜK’ün harekete geçmesi hayli manidar! Zehra Taşkesenlioğlu’nun polis koruma sayısı arttırılmıştı üstüne bir de RTÜK koruması geldi!"
RTÜK Albayrak ve Taşkesenlioğu’nun avukatlığına soyundu!— İlhan Taşcı (@ilhantasci) October 6, 2022
Sedat Peker’in Serhat Albayrak ve
AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ilişkin iddialarının tartışıldığı programlar nedeniyle
Halk TV’ye 2, Tele 1’e 2, KRT’ye de 1 ceza verdi. Gerekçe küçük düşürülmüşler! (1)
CHP'DEN İLK TEPKİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabı Twitter'dan RTÜK'ün söz konusu kararına tepki gösterdi. Erkek, "RTÜK Saray iktidarının özgür medyaya karşı kullandığı bir silah… Talimatla ağır ve haksız cezalar yağdırmaya devam eden RTÜK üyeleri açıkça görevlerini kötüye kullanıyorlar. Bu düzeni değiştireceğiz. Bugün adaletsizlik işleyenler, yarın adaletle mutlaka hesap verecekler" dedi.
RTÜK saray iktidarının özgür medyaya karşı kullandığı bir silah… Talimatla ağır ve haksız cezalar yağdırmaya devam eden RTÜK üyeleri açıkça görevlerini kötüye kullanıyorlar. Bu düzeni değiştireceğiz. Bugün adaletsizlik işleyenler, yarın adaletle mutlaka hesap verecekler. https://t.co/UvKIRXy6Je— Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) October 6, 2022
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