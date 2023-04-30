CHP’li Kocaoğlu: Birinci turda bitirip birinci parti olacağız

Yayınlanma: 30.04.2023 - 12:22

Güncelleme: 30.04.2023 - 12:22

Dört yıllık aranın ardından, kritik 14 Mayıs seçimleri için yeniden sahaya inen İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aziz Kocaoğlu, tüm ağırlığını CHP’nin yerel yönetimde olmadığı ilçelere verdi.

Bayındır ve Zeytinova ile başladığı seçim çalışmalarını Menemen’de sürdüren Aziz Kocaoğlu, ilçe merkezi ile Hatundere, Türkeli, Buruncuk, Doğa Köy, Belen, Süleymanlı, Haykıran, Görece ve Emiralem’de vatandaşlarla buluştu.

Daha sonra Bergama’ya geçen Kocaoğlu, buradaki temaslarına CHP ilçe başkanlığı ziyareti ile başlayıp ardından Bergama Ziraat Odası’nda çiftçilerle bir toplantı yaptı; sırasıyla Göçbeyli, Kadıköy, Aşağıkırıklar ve Yenikent mahallelerine gitti.

15 yıl süreyle İzmir’i yöneten Aziz Kocaoğlu’na bu çalışmaları sırasında CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney, Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Cambaz, İl Genel Meclisi eski Başkanı Serdar Değirmenci, Bergama eski Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Seyrek eski Belediye Başkanı Nurgül Uçar, İZFAŞ eski Genel Müdürü Gül Şener ve İZBETON eski Genel Müdürü Hüseyin Sezer ile çok sayıda partili eşlik etti. Kocaoğlu’nun

“İZMİR FARKINI CÜMLE ALEME GÖSTERELİM”

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy isteyen Kocaoğlu, “Bu işi birinci turda bitirip sandıktan birinci parti çıkacağız. Ama ben istiyorum ki, İzmir olarak bu zaferin itici gücü biz olalım. Madem demokrasi ve özgürlükler kentiyiz, her kentimizin gıptayla bakacağı bir sonuç çıkaralım buradan. İzmir farkını cümle aleme gösterelim” diye konuştu.

Kocaoğlu’nun bundan sonraki duraklarının, yine 2. Seçim bölgesinde olup yerel yönetim seçimlerinde AKP’nin kazandığı Kınık ve Kiraz olacağı öğrenildi.