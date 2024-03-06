CHP’li Köksal’a DEM Partili Sakık’tan yanıt
CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerine, DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık’tan yanıt geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde konuşan CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullandı.
Köksal'ın bu ifadeleri sosyal medyada da gündem oldu.
DEM PARTİLİ SAKIK’TAN YANIT
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık sosyal medya hesabı üzerinden Köksal'a yanıt verdi.
Sakık, "Ben Kürtlere seslendim, herkes size karşı ittifak oluşturuyor sizde kendi ittifakınızı oluşturun diye. Hiçbir partiye kazandırmak gibi bir mecburiyetimiz yok dedim diye bana “mikro milliyetçi” dahi diyen oldu. Peki bunun adı nedir? Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık faşist, ırkçılar hariç" dedi.
Ben Kürtlere seslendim, herkes size karşı ittifak oluşturuyor sizde kendi ittifakınızı oluşturun diye. Hiçbir partiye kazandırmak gibi bir mecburiyetimiz yok dedim diye bana “mikro milliyetçi” dahi diyen oldu. Peki bunun adı nedir? Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık… https://t.co/2d4y1DAd9u— sırrısakık (@sakiksirri) March 6, 2024
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