CHP’li kurmayların İmamoğlu ile toplantısının video kaydı sızdırıldı

Yayınlanma: 19.07.2023 - 10:45

Güncelleme: 19.07.2023 - 11:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi kurmaylarının Zoom üzerinden yaptığı toplantının yaklaşık 15 dakikalık kısmı YouTube üzerinden yayımlandı.

Toplantıda 9 katılımcı bulunurken, CHP'de üst düzeyde görev yapan isimlerden Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın yer alıyor. Videoda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, toplantıya katılan ancak ismi ve görüntüsü olmayan ‘Katılımcı’ isimli kullanıcının kim olduğunu 2 kez sorması dikkat çekiyor.

Yayımlanan kayda göre toplantıda yer alan kişiler Parti Meclisi'ni (PM) toplantıya çağırmak için bazı üyelerin imzalayacağı bir metin hakkında konuşuyor. Toplantıyı yöneten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, söz konusu metnin Bülent Tezcan tarafından kaleme alındığını söylüyor.

Toplantıda Tezcan tarafından yazılan dilekçenin kimler tarafından imzalanacağı, ne zaman genel merkeze verileceği ve basına nasıl duyurulacağı gibi konular da konuşuluyor. CHP'li yöneticiler, başka üst düzey isimlerden de bahsederek kampanyaya katılacaklarını ifade ediyor.

Video kaydını YouTube'dan paylaşan kanalın profilinde Bülent Tezcan'ın fotoğrafı yer alıyor. Kanalın tek paylaşımı olan video YouTube'da "İşte yüzyılın ihaneti! Kılıçdaroğlu'na tarihi ihanet!" başlığıyla yayınlandı. Videoyu ‘Değişim Gerçeği’ isimli bir kanalın yayınladığı, açılma tarihinin ise 18 Temmuz olduğu görülüyor.

“RUTİN BİR TOPLANTI AHLAKSIZLIK GİBİ TANITILIYOR”

Konu ile ilgili Sözcü TV’ye bağlanan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın “Parti Meclisi'ni olağanüstü toplantı yapmaya davet etmek için karar alan PM üyelerinin yer aldığı bir toplantıdır" diyerek konuşmalar için “Tüzük bunun için 13 kişinin imzasının yeterli olduğunu söylüyor. Toplantıda bu metni imzalama sürecinden bahsediyoruz. Arkadaşlar çarşamba günü metni genel merkeze teslim etmekten bahsediyor ve bir arkadaşımız 'İletişimini yapmadığımız bir işin içinde olmayalım' diyor. Rutin bir toplantı bir ahlaksızlık gibi tanıtılıyor. Bir tek nezaket dışı söz kullanılmış mı?" ifadelerini kullandı.

Günaydın, kaydı sızdıran ismin toplantıya “Katılımcı” isimle katılan ve görüntüsünü açmayan kişi olabileceğini dile getirdi.