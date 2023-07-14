Ekrem İmamoğlu veto etmişti: AKP'li belediyelere devredildi…

Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 03:00

İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP grubu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun veto ettiği 4 tahsis kararına direndi. İBB’ye ait mülkler Kültür ve Turizm Bakanlığı ve AKP’li ilçe belediyelerine 5 ile 25 yıl arasında değişen sürelerle tahsis edildi. AKP-MHP grubu İmamoğlu’nun veto kararına direnerek tahsis tekliflerini “ısrar kararı” olarak tekrar geçirdi.

Buna göre 15 Temmuz Şehitler Meydanı 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Arnavutköy Belediyesi’ne, Kurtköy’deki antrenman sahaları 25 yıl süreyle bedelsiz olarak Pendik Belediyesi’ne, yine Kurtköy’deki 21 bin metrekarelik parsel üzerinde bulunan tesisler ve otopark 10 yıllığına bedelsiz olarak Pendik Belediyesi’ne, Beyoğlu’ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi de 5 yıl daha Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildi.

Kararların oylanması sırasında meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı. CHP’li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, Pendik’teki tahsis kararlarına tepki gösterdi. Tahsis edilen parsellerden birinin İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce kamu hizmeti için kullanılmaya devam ederken 25 yıllığına tahsis edilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

İSPARK ÜCRETLERİNE ZAM

Öte yandan İstanbul’da İBB şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparklara

1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere zam kararı alındı. En düşük otopark ücreti 23 TL, en yüksek ücret 130 TL oldu.