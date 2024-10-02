CHP'li Mahir Polat Orman Genel Müdürlüğü'ne 311 milyon doları sordu

Yayınlanma: 02.10.2024 - 12:14

Güncelleme: 02.10.2024 - 15:23

Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınlara müdahale için 10 farklı ülkeden helikopter ve uçak kiralamasına karşın 2012-2018 yılları arasında helikopter alımları için fona aktarılan 311 milyon doların akıbeti ise sır olarak kalmaya devam ediyor. Konuyu Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel Sayıştay raporlarına dayandırarak ortaya çıkarmıştı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Sayıştay raporlarındaki tespitlere ve Orman Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu kiralamalara dikkat çekti. Polat, 2022-2024 yılları arasında Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan 7 adet sözleşme kapsamında 2022 yılında 75 hava aracı ve 6 insansız hava aracı için toplam 2 milyar 500 milyon TL kira bedeli ödendiğini açıkladı.

13 BİN KM’DEN YANGINLARA MÜDAHALE

2023 yılında da kiralamaların devam ettiğine işaret eden Polat, bu sefer 77 hava aracı için 4 milyar TL'nin üzerinde ödeme yapıldığını söyledi. 2024 yılında da kiralamaların sürdüğünü belirten Polat, ödenen rakamların artarak devam ettiğini vurguladı.

Polat ayrıca, ABD, Rusya, İspanya gibi ülkelerin yanı sıra, Avustralya ve Şili'den de yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin kiralandığını ifade etti.

SAYIŞTAY 311 MİLYON DOLAR’IN AKIBETİNİ SORGULUYOR

CHP'li Polat, Sayıştay'ın, Orman Genel Müdürlüğü’nün helikopter alımları için 2012-2018 yılları arasında fona aktarılan 311 milyon dolarlık bütçeyle ilgili yaptığı son tespitlere de değindi. Sayıştay raporunda, bu paranın nereye harcandığına dair herhangi bir kayıt bulunamadığını belirtti.

Raporda, "Helikopter Alımı Projesi kapsamında 2012-2018 yılları arasında Fon hesabına yaklaşık 311 milyon dolar para aktarılmış, ancak bu tutar gider hesaplarına alınmış ve sonraki yıllarda mali tablolarda izlenmemiştir. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bu proje kapsamında yapılan alımlarla ilgili Kurum nezdinde bir muhasebe kaydı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

'KURUMLARIN İÇİNİ BOŞALTIYORLAR'

Mahir Polat, devletin birçok kurumunda benzer durumların yaşandığını belirterek, hükümeti eleştirdi. Polat, "Devletin tüm kurumların da aynı durumların yaşandığına vurgu yaparak bu anlayışın ülkeyi getirdiği durum ortadadır. Vatandaşa değil yandaşa kaynaklar aktaran iktidar bir yandan tasarruf diyerek adete vatandaşa nefes aldırmazken diğer yandan hesap vermemezlikle adeta kurumların içini boşaltıyor" dedi.