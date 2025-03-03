CHP'li milletvekili Nail Çiler kaza geçirdi
CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu’nda kaza yaptı. Milletvekili kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Körfez geçişi Ankara istikametinde meydana geldi.
CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in içinde bulunduğu araç trafik kazasına karıştı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi ancak herhangi bir yaralı olmadığı bilgisi gelince sağlık ekipleri geri döndü.
Kocaeli Milletvekili Nail Çiler kazayı yara almadan atlattı.
Etiketler: #Nail Çiler #CHP #kaza
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