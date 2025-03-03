CHP'li milletvekili Nail Çiler kaza geçirdi

Yayınlanma: 03.03.2025 - 19:25

Güncelleme: 03.03.2025 - 19:25

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Körfez geçişi Ankara istikametinde meydana geldi.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in içinde bulunduğu araç trafik kazasına karıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi ancak herhangi bir yaralı olmadığı bilgisi gelince sağlık ekipleri geri döndü.

Kocaeli Milletvekili Nail Çiler kazayı yara almadan atlattı.