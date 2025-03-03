Düğün hazırlığı yapıyordu: Motokurye Berkay Keçiş kazada hayatını kaybetti

Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:19

Güncelleme: 03.03.2025 - 14:20

Feci kaza, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motokuryelik yapan Berkay Keçiş (26), sipariş teslimi için motosikletiyle seyir halindeyken Fatih Caddesi üzerinde yolda ıslak zeminde motosikletin kontrolünü kaybetti.

Motosikleti ile birlikte yerde sürüklenen Keçiş, yol kenarında bir işletmeye ait park halindeki römorka başını çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaskı takılı olmasına rağmen başından yaralanan genç motokurye, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. 26 yaşındaki Berkay Keçiş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayı haber alarak hastaneye gelen genç motokuryenin ailesi ve arkadaşları Keçiş’in ölüm haberi ile yıkıldı. Berkay Keçiş’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için motorkurye arkadaşlarının eşliğinde Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI YAPIYORDU

Berkay Keçiş’in ölüm haberini alan çok sayıda motokurye Antalya Adli Tıp Kurumu önüne gelerek gencin ayakta durmakta zorlanan anne ve babasına başsağlığı diledi.

Adli Tıp’taki otopsi ve savcılık incelemesinin ardından Keçiş’in cenazesi yine motokurye arkadaşlarının eşliğinde ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı’na götürüldü.

Bugün öğlen namazının ardından toprağa verilecek olan Keçiş’in 2 ay sonra dünya evine gireceği ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.