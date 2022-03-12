CHP’li Muharrem Erkek, Bilkent Deklarasyonu’ndaki ‘1921’ göndermesini anlattı

12 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Bilkent Deklarasyonu’nu ve altılı masada atılan son adımları Cumhuriyet’e anlattı. İktidar olmak için altı muhalefet partisinin seçimde bir arada hareket etmesi gerektiğini söyleyen Erkek, “Demokratik laik devleti tesis etmek için iktidar olmak zorundayız. Türkiye demokrasisini kaybetti. Onun için bu ittifaklar çok değerli” dedi.

‘SEÇİMİ KAZANIRIZ’

Erkek, şöyle konuştu: “Burada yanıt aradığımız soru şu: Demokratik, laik hukuk devleti temelinde, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip özgürce mi yaşayacağız, yoksa birbirimizi yemeye devam mı edeceğiz? Kutuplaşmadan çıkmamız gerekiyor. Altı partinin birlikte hareket etmesi önemli. Şu an gayet iyi gidiyoruz ve bu gidişle seçimi kazanacağız. Ondan sonra İstanbul Sözleşmesi de yürürlüğe girer, toplumsal uzlaşmayla çok sağlıklı bir anayasa değişikliği de hazırlanır.”

‘HERKES İMZA ATTI’

Bilkent Deklarasyonu’nda neden 1921 Anayasası’na gönderme yaptıklarını anlatan Erkek, “Biz metnin din ve vicdan özgürlüğü bölümünde, ‘Çoğulcu toplumun temeli demokratik, laik, hukuk devletidir’ yazmışız. Bu laikliğe çok güçlü bir vurgudur ve buna tüm partiler imza attı” dedi. “1921 Anayasası’na gönderme yapmamız, ‘Devletin dini İslam’dır’a gönderme olabilir mi?” diyen Erkek, “Burada 1921 Anayasası’nın ilk maddesi olan ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözüne göndermede bulunuyoruz. Yani vatan işgal altındayken bile tek adam olmadığına vurgu yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Metinde 1961 Anayasası üzerinden tartışılan “Mevzuatımızdan darbe hukukunu arındıracağız” sözlerine de açıklık getiren Erkek, “1961 Anayasası çok iyi bir anayasadır. Ancak bir darbe sonucu hazırlanmıştır. Biz istiyoruz ki Türkiye, normal bir dönemde anayasa değişikliği yapsın” yorumunu yaptı.

‘İTTİFAKIN İSMİ DEĞİŞMEZ’

Altılı masada ittifak ismi gibi krizler yaşanmadığını da vurgulayan Erkek, “Genel başkanlar arasında da çok uyumlu bir hava var, bir kriz yok. İttifakın ismi değişmeyecek” bilgisini paylaştı. HDP’nin kendi ittifakını kurmak için çalıştığını belirten Erkek, “Demokrasimiz açısından üçüncü bir ittifakı kurmaları iyi olur” ifadelerini kullandı.





