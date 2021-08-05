YAŞ kararları açıklandı: 'Cübbeli amiral' emekli edildi

05 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) terfi ve atama dosyalarını değerlendiren Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaş haddinden emekliye sevk edilirken yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever atandı. ‘Cüppeli amiral’ olarak bilinen eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı, ‘kadrosuzluk’ nedeniyle emekliye sevk edildi. Böylece Tuğamiral Sarı, hakkında açılan disiplin soruşturması sonuçlandırılmadan emekli edilmiş oldu.

İKİ BAKAN KATILAMADI

YAŞ, TSK’deki albay, general ve amirallerin terfi ve atama dosyalarını görüşmek üzere dün Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar Hulusi Akar, Abdulhamit Gül, Lütfi Elvan, Ziya Selçuk ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal katıldı. YAŞ üyesi olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise orman yangınlarının sürdüğü bölgelerde bulunmaları nedeniyle toplantıya katılmadı. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti. YAŞ toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü ve önceki yıllara göre daha uzun süren bir YAŞ gerçekleşti. Geçen yılki YAŞ toplantısı 45 dakika, 2020’deki YAŞ toplantısı ise bir buçuk saat sürmüştü.

Toplantıda alınan kararlar yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Buna göre kuvvet komutanlığı için 65 olan yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edildi. Dündar’ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda en kıdemli orgeneral durumundaki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever atandı. Askeri teamüller uyarınca görev sürelerini dolduran, ancak yaş hadlerini doldurmayan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev süreleri 1 yıl daha uzatıldı. Böylece Küçükakyüz ve Özbal 5 yıl kuvvet komutanlığı görevini yürütmüş olacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de 1 yıl daha görevini sürdürecek.

TERFİ EDENLER

YAŞ’ta 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi, 56 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi. 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 320 albayın görev süreleri ise iki yıl süreyle uzatıldı. YAŞ kararlarıyla halihazırda 240 olan TSK’deki general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 266’ya yükselecek.

YAŞ kararları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda korgeneraller Genelkurmay 2. Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Ege Ordu Komutanı Ali Sivri orgeneralliğe, tümgeneraller Levent Ergün ve Metin Tokel korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Rafet Dalkıran da korgeneralliğe terfi etti.

YAŞ kararlarıyla 1 general yaş haddi nedeniyle, 29 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi. Makam arabasıyla gittiği tarikat evinde üniforması üzerine giydiği cüppe ve sarıklı fotoğrafları basına yansımasının ardından hakkında başlatılan disiplin soruşturması aylardır sonuçlandırılmayan, görevinden alındığı ise aylar sonra açıklanan eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı da “normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller arasında yer aldı.

Tuğamiral Sarı hakkındaki disiplin soruşturması, emekli olsa da kendiliğinden düşmeyecek. Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığındaki Yüksek Disiplin Kurulu’nun işlem yapmaması durumunda Sarı hakkındaki disiplin soruşturması başlatıldığı tarihten itibaren 1 yıllık sürenin sonunda zamanaşımına uğrayacak.