CHP'li Murat Emir EPDK’ye zam tepkisi: 'Millet seni affetmeyecek'

EPDK’nin duyurduğu yüzde 25 elektrik zammına tepki gösteren Murat Emir, "'Ekonomide milletin aleyhine kampanya yapanları benim milletim affetmeyecek’ diyen Erdoğan'ın tensipleri ile elektriğe; konut abonelerine yüzde 25, kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, sanayiye yüzde 10, Tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4, doğalgaza da yüzde 20-24 arasında zam geldi! Millet seni affetmeyecek" dedi.

CHP'li Murat Emir EPDK’ye zam tepkisi: 'Millet seni affetmeyecek'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 10:28

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) açıkladığı zamlara tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saatler önce ‘ekonomide milletin aleyhine kampanya yapanları benim milletim affetmeyecek’ diyen Erdoğan'ın tensipleri ile elektriğe; Konut abonelerine yüzde 25, Kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, Sanayiye yüzde 10, Tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4, Doğalgaza da yüzde 20-24 arasında zam geldi! Millet seni affetmeyecek!!!"


Etiketler: #abone #epdk #elektrik #zam

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