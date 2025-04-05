CHP'li Murat Emir EPDK’ye zam tepkisi: 'Millet seni affetmeyecek'
EPDK’nin duyurduğu yüzde 25 elektrik zammına tepki gösteren Murat Emir, "'Ekonomide milletin aleyhine kampanya yapanları benim milletim affetmeyecek’ diyen Erdoğan'ın tensipleri ile elektriğe; konut abonelerine yüzde 25, kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, sanayiye yüzde 10, Tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4, doğalgaza da yüzde 20-24 arasında zam geldi! Millet seni affetmeyecek" dedi.
CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) açıkladığı zamlara tepki gösterdi.
Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Saatler önce ‘ekonomide milletin aleyhine kampanya yapanları benim milletim affetmeyecek’ diyen Erdoğan'ın tensipleri ile elektriğe; Konut abonelerine yüzde 25, Kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, Sanayiye yüzde 10, Tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4, Doğalgaza da yüzde 20-24 arasında zam geldi! Millet seni affetmeyecek!!!"
Saatler önce "ekonomide milletin aleyhine kampanya yapanları benim milletim affetmeyecek" diyen Erdoğan'ın tensipleri ile elektriğe ;— Murat Emir (@muratemirchp) April 4, 2025
- Konut abonelerine yüzde 25,
- Kamu ve özel hizmetlere yüzde 15,
-Sanayiye yüzde 10,
-Tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4,
-Doğalgaza da yüzde 20 -…
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