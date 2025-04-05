CHP'li Murat Emir EPDK’ye zam tepkisi: 'Millet seni affetmeyecek'

Yayınlanma: 05.04.2025 - 10:28

Güncelleme: 05.04.2025 - 10:28

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) açıkladığı zamlara tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saatler önce ‘ekonomide milletin aleyhine kampanya yapanları benim milletim affetmeyecek’ diyen Erdoğan'ın tensipleri ile elektriğe; Konut abonelerine yüzde 25, Kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, Sanayiye yüzde 10, Tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4, Doğalgaza da yüzde 20-24 arasında zam geldi! Millet seni affetmeyecek!!!"