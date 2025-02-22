CHP'li Murat Emir'den 'diploma' göndermesi!
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında lisans diplomasıyla ilgili soruşturma başlatılmasına tepki göstererek, ''Cahil cüreti tam da budur. Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündeme gelince diploması olmayanlar, diploması olanlara 'sahte diploma' soruşturması açtırıyor” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasıyla ilgili soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.
"CAHİL CÜRETİ TAM DA BUDUR"
Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden ''Cahil cüreti tam da budur. Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündeme gelince diploması olmayanlar, diploması olanlara 'sahte diploma' soruşturması açtırıyor'' ifadelerini kullandı.
Etiketler: #CHP #Ekrem İmamoğlu #diploma #Murat Emir
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