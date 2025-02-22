Son dakika... Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İmamoğlu'nun 26 Şubat'ta ifade vermek için savcılığa davet edildiği öğrenildi.

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 12:43

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatıldı.

İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Şubat tarihinde ifade vereceği aktarıldı.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #ifade #Soruşturma #ibb

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