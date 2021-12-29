CHP’li Murat Emir’den 'Merkez Ankara' projesine ilişkin yeni iddia

29 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, imar planları meslek odaları tarafından yargıya taşınan ve “rant projesi” olarak tartışılan Merkez Ankara projesine ilişkin yeni bir iddiayı Meclis gündemine getirdi. İller Bankası personelinin “Merkez Ankara”da henüz şantiye halindeki binaya taşınmaya zorlandığına yönelik haberleri anımsatan Emir, şimdi de “TCDD Genel Müdürlüğü’nün Merkez Ankara’ya taşınmak istediğini” söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Emir, “Kamu kurumları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize’den hemşerisi, aynı zamanda AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi olan Fatih Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Pasifik İnşaat tarafından yürütülen Merkez Ankara projesini kurtarmak için seferber olmuş durumda” ifadelerini kullandı. Binanın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne verilmeye çalışıldığını da söyleyen Emir, “İller Bankası’nın ardından şimdi de TCDD binasını taşımak istiyorlar. Binanın da Medipol Üniversitesi’ne verilmesi için görüşmeler yürütüldüğünü biliyoruz. TCDD’yi de Merkez Ankara’ya kiracı yapacaklar. Bir taşla iki kuş vuracaklar” dedi.

İddialarına yanıt beklediğini söyleyen Emir, “İktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Aklınızdan bile geçirmeyin, rant projesini kurtarmak için kamu kurumlarını feda etmeyin” dedi.