CHP’li Nazlıaka, Gaziantep’teki deprem bölgesinden izlenimlerini anlattı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 07:42

CHP’nin deprem bölgesinde Gaziantep’ten sorumlu heyetinde yer alan Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, kentte yaşananlara ilişkin izlenimlerini gazetemize aktardı. Depremin dördüncü gününde sabaha karşı 5’te, CHP Afet Koordinasyon Merkezi’ne gelen bir telefonu anlatan Nazlıaka, “Gaziantep Şahinbey’den arayan bir kadın, doğuma yetişmesi gerektiğini fakat 1 ve 2 yaşlarındaki çocuklarını bırakacak yeri olmadığını, doğuma bu şartlarda gidemeyeceğini söylüyor. Genel merkezimizden bu kız kardeşimizin telefonu iletilir iletilmez hemen aradım. Bir anne olarak onu anladığımı söyleyerek sakinleştirmeye çalıştım. Sabah 5.30’da başkanlarımız genç kadına ulaştı. Çocuklarını güvenli bir yere alarak kız kardeşimizi hastaneye ulaştırdı. Bugün yarın gerçekleşecek doğumu için tetikte bekliyoruz” dedi.

"AFAD GEÇ KALDI"

Depremin kent ölçeğindeki etkisine ilişkin meslek örgütleri ile yaptığı görüşmeleri de anlatan Nazlıaka, şunları kaydetti: “Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası’ndan aldığımız kesin olmayan bilgiye göre; merkezde 12 bina, Nurdağı ve İslahiye’de 800’e yakın bina çökmüştür. Bu alanlarda yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Jeoloji Mühendisleri Odası başkanı ile yaptığımız görüşmeye göre; 10 ilde 400 bine yakın konut yıkılmış ya da hasar görmüş. Şehir Plancıları Odası yetkilisi ile yaptığımız görüşmeye göre; yeni binalar da dahil, Yapı Denetim Kanunu’na uyulmamıştır. Binalar yanlış yerlere (örneğin dere yatağı gibi) ve kalitesiz malzemelerle yapılmış. Betonda kum yerine taş kullanılmış. Özellikle altı ticarethane üstü konut olarak kullanılan binalar çökmüş çünkü ticaret alanı açık olsun diye kolonlar kesilmiş. Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel ile yaptığımız görüşmeye göre de AFAD geç harekete geçtiği için 1.5 gün kaybedilmiş.”

"ARAÇ YOK, YAKIT ALACAK GÜÇ YOK"

Nazlıaka sözlerine şöyle devam etti: “Gaziantep Tabipler Odası, salgın hastalık riskine karşı yol haritası hazırladı. Uyarıları doğrultusunda harekete geçtik. Kronik hastalığı olan hastalar ve koruyucu sağlık hizmetlerinin aksamaması için gelen taleplere de yetişmeye çalışıyoruz. Gaziantep Eczacılar Odası’ndan aldığımız bilgiye göre, mobil eczaneler çok katkı sunuyor ancak ilaçları köylere ulaştırmakta zorlanıyorlar. Araç yok, yakıt alacak güç yok.”