Bartın Amasra’da cehennemi yaşayan madenciler depremzedeleri hayata döndürüyor

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 06:40

Türkiye’yi yasa boğan depremin üzerinden 10 gün geçti. 31 binden fazla yurttaşın yaşamını yitirdiği depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. 10 kentte yıkıcı etkisini gösteren depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bazı bölgelerde ise arama kurtarma çalışmaları hâlâ devam ediyor. 14 Ekim 2022 günü 42 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Bartın Amasra’daki facianın yaşandığı maden ocağında çalışan madenciler de yaklaşık bin kilometreden gelerek depremzedelere yardım edenler arasında yer aldı. Cumhuriyet deprem bölgesindeki o madencilerle, yaptıkları çalışmaları konuştu.

Kurtarma faaliyetlerinde çökme yaşanmaması için kullanılan “domuz damı” tahkimatı hakkında bilgi veren Yılmaz, “Açtığımız tünele ağaçlarla dörtgen biçimde kurduğumuz bu düzenek sayesinde bir koridor oluşturuyoruz” dedi.

24 SAAT ÇALIŞIRIZ

20 yıllık maden işçisi Cengiz Yılmaz, Bartın Amasra’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı madenden gelerek arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını aktardı. Yılmaz, “Askeriyeye ait termal cihazlar sayesinde göçük altındaki yaşayan insanların vücut ısısını görebiliyoruz. Göçük altında canlı olduğunu öğrendiğimizde de çalışmaya başlıyoruz. Belirli bir saatimiz yok, gerekirse 24 saat de çalışırız” ifadelerini kullandı. “Hâlâ umudumuz var ve arkadaşlarımızla çalışmalara devam ediyoruz” diyen Yılmaz, “Depremin üzerinden günler geçmesine karşın hâlâ enkazlardan canlı bir şekilde kurtardığımız insanlar oluyor” diye konuştu.

Bölgeye askeri uçakla geldiklerini aktaran maden işçisi Erdem Demir ise “Madenden bir canlı kurtardığımız zaman yeni doğmuş bir çocuk gibi oluyoruz” dedi.

Adıyaman’a giden madenciler, kaldıkları okuldaki sınıfın tahtasına duygulandıran bir not yazdı. Söz konusu yazıda, “Kömür için değil, ömür için geldik” ifadeleri yer aldı.

KENDİ ÇOCUKLARIMIZ GİBİ

Çalışmalar hakkında bilgi veren 15 yıllık maden işçisi Hayrullah Bakırtaş, “Enkaza ekibin tamamı girmiyor. 4 kişi giriyoruz, 4 kişi de dışarıda bekliyor. Bina çökse bile dışarıdaki arkadaşlarımız bizi kurtarabilir. O ekip aynı zamanda içeride çalışanlara ihtiyaca göre malzeme temini yapar ve binadan ses geliyor mu diye kontrol eder. Enkazdan bir canlı kurtarmanın hissini tarif edemem. Özellikle çocuklar bizi çok duygulandırıyor. Kendi çocuklarımız gözümüzün önüne geliyor” dedi.

"ÖMÜR ÇIKARMAK İÇİN"

Çorumlu madenci Ekrem Redif, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sırasında üç kişinin cansız bedenlerinin çıkarıldığı bir binanın enkazından 22 yarım altın, 1 çift altın küpe, 1 altın kolye ve cep telefonu buldu. Ziynet eşyalarını polis merkezine tutanak karşılığında teslim eden Redif, “Bizler buraya maden çıkarmak için değil, ömür çıkarmak için geldik” dedi.