CHP'li Nazlıaka'dan 'Sıla Şentürk' açıklaması: Artık yeter

17 Şubat 2022 Perşembe, 12:34

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesinin 96'ncı yıl dönümü nedeniyle parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Nazlıaka, Giresun'da Sıla Şentürk'ün Hüseyin Can Gökçek tarafından katledildiğini belirterek, "Katil Hüseyin Can Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. 1 yıl önce Sıla'yı kaçırmaya çalıştığı yargıya taşınan bu caninin tutuklanması için 16 yaşındaki bir çocuğun katledilmesi mi gerekti? Biz, kadınların ve çocukların yaşam hakkını savunurken, kadınların ve çocukların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede fesheden siz değil miydiniz? Artık yeter. İlk seçimlerden sonra kadınları ve çocukları değil; bu karanlık zihniyeti gömeceğiz" dedi.

"KADININ İNSAN HAKLARI AÇISINDAN DEV ADIMDIR"

CHP'li Nazlıaka, 96 yıl önce Türk Medeni Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi, kadının insan hakları açısından dev bir adımdır. Bu yasa kadını ve erkeği yurttaşlık temelinde eşitlemiştir. Erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırılmış, tek eşle evlilik esası getirilmiştir. Kadınlara boşanma, mahkemede tanıklık yapma, eşit miras, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf yapma hakkı tanınmıştır. 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanunu ile de aile hukuku kuralları günün değişen koşullarına uygun hale getirilmiştir. 'Aile reisi kocadır' hükmü değiştirilmiş, evlilik birliğinde kadın ve erkeğe eşit söz hakkı tanınmıştır. 'Evin seçimini kocanın yapacağı' hükmü değiştirilerek, eşlerin oturacakları evi birlikte seçmeleri hüküm altına alınmıştır.

Evlilik birliğinin giderlerine yalnız malvarlığı ile değil emekleriyle de katılabilme olanağı sağlanmıştır. Ayrıca evlilik sona erdiğinde evlilik sürecinde edinilen malların paylaşımında eşler arası eşitlik sağlanmıştır. Cumhuriyetimizi kadın erkek beraber kurduk. CHP olarak diyoruz ki eşit, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan bir Türkiye'yi yeniden hep birlikte inşa edeceğiz. Aydınlık bir gelecek tasarısıyla kurulan cumhuriyetimizin karartılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm kadınları ve eşitlikçi erkekleri Medeni Kanun'umuza sahip çıkmaya davet ediyoruz."