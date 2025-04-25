CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, depremde çöken GSM operatörlerini Meclis gündemine taşıdı

Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:58

Güncelleme: 25.04.2025 - 13:04

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Marmara Denizi Silivri açıkları merkezli yaşanan ve İstanbul'da etkili olan 6.2'lik depremde GSM operatörlerinin çökmesine ilişkin AKP iktidarına eleştirilerde bulundu.

Meclis kürsüsünde söz alan Salıcı ''Ve her depremde aynı sorunları yaşıyoruz. Adamlar kendilerini niye geliştirsin ki? Millet dünya kadar telefon faturası ödüyor ama şirketler arasında rekabet yok. Bir de Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “GSM operatörlerine verdiğimiz en iyi ceza yeni yatırımlar” diyor. Yatırımın “ceza” olduğunu Sayın Bakan’dan öğreniyoruz. Siz bu şirketlerin bilançolarında zarar ettiğini mi zannediyorsunuz?'' ifadelerini kullandı.

''KİM YÖNETİYOR?''

CHP'li Salıcı'nın konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''GSM operatörleri siyasi arpalık olarak kullanılmasaydı, her depremde kapsama alanı dışına çıkmazdı. Bu operatörleri CHP’li büyükşehirler yönetmiyor. Kim yönetiyor? Bakalım; Turkcell: %26’sı Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Anadolu Ajansı’nın Eski Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyelerinden Salim Arda Ermut; Varlık Fonu Genel Müdürü. Eski Başbakanlık Basın Müşaviri, Naci İnci; Boğaziçi Üniversitesi’ni katleden kayyım rektör.

Türk Telekom: %60’ı Varlık Fonu’nun, %25’i Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan; Ulaştırma Bakan Yardımcısı ve BTK Eski Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi Yiğit Bulut; engin ekonomi birikimiyle meşhur, nam-ı diğer jöleli arkadaş, Enver İskurt; Ulaştırma Bakan Yardımcısı, Selim Dursun; Eski Ulaştırma Bakan Yardımcısı.

''HER DEPREMDE AYNI SORUNLARI YAŞIYORUZ''

Ve her depremde aynı sorunları yaşıyoruz. Adamlar kendilerini niye geliştirsin ki? Millet dünya kadar telefon faturası ödüyor ama şirketler arasında rekabet yok. Bir de Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “GSM operatörlerine verdiğimiz en iyi ceza yeni yatırımlar” diyor. Yatırımın “ceza” olduğunu Sayın Bakan’dan öğreniyoruz. Siz bu şirketlerin bilançolarında zarar ettiğini mi zannediyorsunuz? Ballı makamlarınızdan, “huzur hakkı” toplantılarınızdan kafanızı kaldırın da, milletin sesini duyun. Sizleri doyurmaktan yeni yatırım yapmaya sıra gelmiyor.''