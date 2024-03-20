CHP’li Ömer Günel büyük farkla önde

Yayınlanma: 20.03.2024 - 22:02

Güncelleme: 20.03.2024 - 22:39

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, kamuoyu anketleri de yakından takip edilmeye devam ediyor.

Son olarak Siyamer Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Aydın’ın Kuşadası ilçesi özelinde anket yaptı.

CHP YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Yüz yüze anket yöntemiyle 15-17 Mart tarihleri arasında yapılan ankette 3 bin 214 seçmene “Mart/2024’te yapılacak Kuşadası Belediye Başkanlığı seçiminde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 39,7’si mevcut başkan ve CHP’nin adayı Ömer Günel derken yüzde 16,3’lük bir kesim kararsız olduğunu bildirdi. AKP’nin adayı Mustafa Gökçe 25,8, İyi Parti adayı Behçet Alp 15,6, diğer partiler de 2,6 oranında kaldı.