CHP’li Ömer Günel büyük farkla önde

Yerel seçimler için geri sayım sürerken Kuşadası’nda anketine göre; CHP’nin belediye başkanı ve adayı Ömer Günel rakiplerine fark attı. Siyamer Araştırma'nın anketine göre; CHP’li Günel en yakın rakibine 14 puan fark attı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.03.2024 - 22:02
CHP’li Ömer Günel büyük farkla önde
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, kamuoyu anketleri de yakından takip edilmeye devam ediyor.

Son olarak Siyamer Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Aydın’ın Kuşadası ilçesi özelinde anket yaptı.

CHP YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Yüz yüze anket yöntemiyle 15-17 Mart tarihleri arasında yapılan ankette 3 bin 214 seçmene “Mart/2024’te yapılacak Kuşadası Belediye Başkanlığı seçiminde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 39,7’si mevcut başkan ve CHP’nin adayı Ömer Günel derken yüzde 16,3’lük bir kesim kararsız olduğunu bildirdi. AKP’nin adayı Mustafa Gökçe 25,8, İyi Parti adayı Behçet Alp 15,6, diğer partiler de 2,6 oranında kaldı.


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