CHP’li Özcan Fethiye Yat Limanı projesini Meclis’e taşıdı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 12:45

Güncelleme: 12.07.2023 - 12:45

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Fethiye Aksazlar’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmak istenen yat limanı projesini Meclis gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin cevaplaması için soru önergesi veren Özcan, planlanan yat limanının birçok kentsel faciaya ve ekonomik riske gebe olduğunu söyledi.



“PROJE HUKUKA AYKIRIDIR”

Söz konusu projenin ekoloji biliminin gereklerine, çevre mevzuatına ve hukuka aykırı olduğunu ifade eden Gizem Özcan, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagözler Mahallesi Aksazlar Mevkii’ne bir yat limanı yapılmak istenmektedir. Bu amaçla Aksazlar Tekne Bağlama İskelesine ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 16 Mayıs 2023 tarihinde Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlandı” dedi.

“PLANLANAN YAT LİMANI BİRÇOK KENTSEL VE EKONOMİK RİSKE GEBEDİR”

Sadece turizm talebine bağlı olarak getirilmiş bir imar planının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından doğru bir planlama yaklaşımı ve stratejisi olmadığını vurgulayan Özcan, “Plan; sürdürülebilir turizm ilkesini ve planlamada koruma-kullanma dengesini zedeleyecektir. Plan kararının, mevcut kentsel alanda entegrasyonu yoktur. Kent, diğer marinalar, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü, su sporları kürek yarışı parkuru ve Şövalye adası arasında sıkıştırılmış alanda planlanan yat limanı birçok kentsel ve ekonomik riske gebedir” ifadelerini kullandı.

“İMAR PLANI İPTAL EDİLMELİ”

Planlama alanına giden yolun tek şeritli bir yol olmasının yanı sıra taşıt, otopark ve yaya erişiminin nasıl sağlanacağına dair çözümlemeler içermediğine dikkat çeken Özcan, “Plan açıklama raporunda da plan değişikliği ile getirilen kullanımın bölgede yaratacağı sosyal ve altyapı ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına yönelik herhangi bir açıklamaya yer verilmemiş olması vahimdir. İmar planının Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırıdır. Kamu yararına ve şehircilik ilkelerine uygun olmayan imar planı iptal edilmelidir” diyerek sözlerini tamamladı.

CHP’Li Özcan, Bakan Mehmet Özhaseki’ye şu soruları yöneltti;