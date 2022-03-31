CHP'li Özel'den İnsan Hakları Komisyonu'na 'Muharrem Aksem' çağrısı

31 Mart 2022 Perşembe, 11:36

Özgür Özel, Muharrem Aksem’in Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu’na bir yazı gönderdi.

Özel, yazısında, “24 Mart akşamı Şanlurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 16 yaşındaki Muharrem Aksem’in eve dönmemesi üzerine başlatılan incelemede, Aksem’in cansız bedeni polislerin atış talimi yapmak için kullandıkları boş arazide bulunmuştur. Aksem’e ulaşılamadığı saatlerde araziden silah sesleri geldiğine ilişkin tanık beyanları bulunmaktadır” dedi.

Özel, Şanlıurfa Barosu’ndan “Bu şekilde denetimsiz atış talimi yapılması, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması, açıkça yaşam hakkı ihlaline yol açmaktadır. Devletin öncelikle çocukların güvenli alanlarda yaşama hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır” açıklaması yapıldığını anımsattı.

“BU ÖLÜMLERE İLİŞKİN ETKİLİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEMİŞTİR”

Özel, “Aksem’in ön otopsi raporunda, vücudundan 12 adet farklı boyutlarda metalik cisim çıkarıldığı ve sağ elinin olmadığı belirtilmektedir. Maalesef bu coğrafyada uzun yıllardır çocuklarımızın yabancı cisimlerin infilakıyla yaşamını yitirdiği nice üzücü olay yaşanmıştır. 26 Eylül 2009’da Lice’nin Şenlik köyünde 12 yaşındaki Ceylan Önkol’un, 15 Temmuz 2019’da Ovacık’ın Bilgeç köyünde Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu yaşamlarını yitirmiş, ancak bu ölümlere ilişkin etkili bir soruşturma yürütülmemişti” dedi.

“KOMİSYONUNUZ KONUYU GÜNDEME ALMALIDIR”

Özel, TBMM İnsan Haklarını Komisyonu’na, “Komisyonunuz, 16 yaşındaki bir evladımızın ‘denetimsiz atış talimi’ sırasında yaşamını yitirdiği iddialarını da yok saymadan konuyu gündemine almalıdır. TBMM’nin bu konuda etkin rol oynaması, gerçeğin ortaya çıkmasına ve somut önlemlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır” çağrısı yaptı.