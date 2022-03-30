CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı: Muharrem'in ölümünde ihmal var

30 Mart 2022 Çarşamba, 10:27

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa İl Sekreteri ve Basın Sözcüsü Av. Ronayi Paydaş, 16 yaşındaki Muharrem Aksem’in polislerin atış talimi yaptığı yerde ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Paydaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Örgütü olarak öncelikle söz konusu menfur olaydan dolayı çok üzgün olduğumuzu, hayatını kaybeden Muharrem Aksan’a rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

24/03/2022 günü ilimiz Eyyübiye İlçesine bağlı Çalışkanlar köyünde çobanlık yapan 16 yaşındaki Muharrem Aksan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Muharrem’in cansız bedeni polislerin atış talimi yaptıkları yerde bulunmuş olup Şanlıurfa Valiliği’nce 26 Mart’ta yapılan basın açıklamasına göre;

Bölgenin, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce 2005 yılından bu yana resmî atış ve eğitim yeri olarak kullanıldığı, şüpheli ölüm olayının söz konusu alanın yaklaşık 300 metre dışında yaşandığı ve olay günü İl Emniyet Müdürlüğü personelinin sabah vakitlerinde alana gidip eğitimi tamamladıktan sonra saat 15:08’de atış alanından ayrıldıkları PTS kayıtları, güvenlik kameraları ve alınan beyanlardan anlaşıldığından bahsedilmiştir.

Yine devamla Cansız bedeni bulunan Muharrem’in vücudunda mermi giriş çıkışlarının bulunmadığı, vücudun değişik yerlerinde metal parçaları olduğu otopsi raporuyla belgelenmiştir şeklinde basın açıklaması mevcuttur."

"AÇIKÇA İHMAL SÖZKONUSU"

Olayda Emniyet güçlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü Atış Yönetmeliği'ne uymadıklarını ve atış tedbirlerinin yerine getirilmediğini ifade eden Ronayi Paydaş, yönetmelikte Atış Tedbirleri ve Atışın Yapılması başlığı altında yer alan maddeleri şöyle hatırlattı:

Kısaca Olay yeri ile alakalı yönetmelik maddeleri;

- Atış eğitimcisi talimat vermedikçe fişek dağıtılmaz. Eğitim ve atışlar boyunca atış eğitimcisinin izni olmadan hiçbir personel üzerinde mühimmat bulunduramaz.

- Eğitimler esnasında verilen her dinlenme arasından sonra silah kontrolü tekrar edilir.

- Atış eğitimcisi, genel sorumlu yardımcısıyla koordine kurarak emniyet tedbirlerinin alındığından tamamen emin olmadıkça atışı başlatmaz.

- Yarı açık veya açık poligonlarda eğitim ve atışlar boyunca atış alanının etrafına tehlikeli bölgeyi belirten kırmızı flamalar dikilir.

- Yarı açık veya açık poligonlarda atış yapılacağı, gerekiyorsa bölge sakinlerine ses yükseltici cihazlardan faydalanılarak duyurulur.

- Yarı açık veya açık poligonlarda atış alanına giren ve çıkan bütün yollar kapatılarak ilgisiz kişilerin girmesi engellenir.

"HEDEF Mİ GÖZETİLDİ?"

CHP Sözcüsü Paydaş, "Yaşanan bu menfur olaydan sonra bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada çıkan haberler aklımıza korkunç sorular da getirmektedir" diyerek "Muharrem Aksan hedef gözetilerek mi öldürüldü? Yoksa alanda terk edilen patlayıcı maddeler sebebiyle mi öldü?" diye sordu.

Paydaş açıklamasına şöyle tamamladı:

"Şanlıurfa Valiliğimiz atış taliminin saat 15:08’de sona erdiğinden bahsetmiş ise de bölge halkı silah seslerinin saat 18:00’e kadar devam ettiğini ve silah seslerinin geldiğini belirtmişlerdir.

Polislerin atış talimi yaptıkları yerde sayılan önlemlerin alınıp alınmadığı cevaplanması gereken sorulardır. Zira şüpheli ölüm vakıasının gerçekleştiği alanda yapılan incelemeler görevli ve yetkili kişilerin yönetmeliğe uymadıklarını bizlere göstermektedir.

Zira atış alanı terk edilmeden önce de gerekli güvenlik önlemleri kapsamında genel temizliğin yapılması da gerekmekteydi. Otopsi raporuna göre Vücutta metal parçaları bulunduğuna göre yaşanan olayda açıkça bir ihmal söz konusudur. İlgili ihmali davranışları gösterenler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılıp adalet karşısına çıkartılması tüm toplumun talebidir.

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı Hukuk Komisyonumuz sürecin takipçisi olacaktır. Dünyada, Ülkemizde ve Coğrafyamızda hiçbir ölümü kabul etmediğimizi belirtiyor ve altını çiziyoruz”