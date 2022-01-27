Sanayiyi 'elektrik çarptı': Çok sayıda fabrikada üretim durdu
Elektrik kesintisi nedeniyle Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) de üretim neredeyse durdu. OSB'deki 36 firmadan 30'u kesintilerden etkilendi. 18 firmada çalışan toplam 2 bin işçinin 335'i temizlik, el işçiliği ve paketleme gibi işlerde çalıştırıldı. Diğer işçilere izin verildi.
İran’ın Türkiye’ye doğal gaz akışını durdurmasının ardından organize sanayi bölgelerinde elektrik ve doğal gaz kesintileri yapılmaya başlandı. Sinop Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 36 işletmeden et, balık ve süt ürünleri üreten 6'sı dışındakilerinde elektriği kesildi.
10 FABRİKA HİÇ ÇALIŞMADI
18 firmada çalışan toplam 2 bin işçinin 335’i temizlik, el işçiliği ve paketleme gibi faaliyetlerde çalıştırıldı, diğer işçilere ise izin verildi.
Sinop Organize Sanayi Bölgesi yetkilisi, "36 tane firma üretimde görünüyor. Bunların 6 tanesi elektrik kısıtlamasından muaf. Et, balık ve süt ürünleri ile uğraşan firmalar. Bunlar soğuk hava depoları olduğu için kısıtlamaya gitmediler. 10 tane firma çalışmadı. Elektrik şirketi bizde kısıtlamayı salı, çarşamba ve cuma günleri için planladı. Yarın da kısıtlama olacak. Biz firmalara duyuru yaptık. Bize ‘Yüzde 10 oranında enerji kullanın, yüzde 90 oranında enerji kullanmayın, erteleyin’ dediler. Firmalar üretim yapamadı, işçilerine izin verdiler" dedi.
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