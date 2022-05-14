CHP'li Özgür Özel AKP'li ismin sildiği tweeti gündeme getirdi: 'Çok şey anlatıyor'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından, AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili sildiği paylaşımını gündeme getirdi. Özel paylaşımında, "Atılıp silinen tweetler çok şey anlatıyor" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, geçmişteki sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Karara muhalefetten tepkiler sürerken AKP'den de dün dikkat çeken bir yorum gelmişti.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından konuya dair paylaşımda bulunmuş daha sonra paylaşımını silmişti. Tayyar, paylaşımında şunları kaydetmişti:
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından, AKP MKYK Üyesi Tayyar'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili sildiği paylaşımını gündeme getirdi. Özel paylaşımında, "Atılıp silinen tweetler çok şey anlatıyor. AKP iktidarı için, yolun sonuna gelindiğini artık herkes biliyor. Psikolojik iktidar el değiştirdi, siyasal iktidarın el değiştirmesi için yoksullar, emekliler, emekçiler, çiftçiler ve gençler artık gün sayıyor" dedi.
Atılıp silinen tweetler çok şey anlatıyor.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 14, 2022
AKP iktidarı için, yolun sonuna gelindiğini artık herkes biliyor.
Psikolojik iktidar el değiştirdi, siyasal iktidarın el değiştirmesi için yoksullar, emekliler, emekçiler, çiftçiler ve gençler artık gün sayıyor.
#AzKaldı pic.twitter.com/2VQbEvujWg
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