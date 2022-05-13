Şamil Tayyar yazdı sildi: 'Kaftancıoğlu kararındaki ince işçilik...'
AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı cezaya dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, geçmişteki sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Karara muhalefetten tepkiler sürerken AKP'den de dikkat çeken bir yorum geldi. AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından konuya dair paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Seçim süreçleri böyledir. Ordu ve yargı dahil bürokraside çoğunluk izler, havayı koklar, ona göre pozisyon alır. ‘Bizden' dediğin kadroların ‘kimden' olduğunu başın dara düşünce anlarsın. Özetle; Kaftancıoğlu kararındaki ince işçilik, ne çok şey anlatıyor?”
Tayyar, Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına ilişkin ilginç paylaşımını daha sonra başka bir açıklama yapmadan sildi.
İşte Tayyar'ın o paylaşımı:
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