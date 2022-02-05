CHP’li Özgür Özel bakanlığın paylaştığı verilerle iktidarı yalanladı: Fesihle cinayetler arttı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “2021’de devlet yetkililerinden İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin kadın cinayetleri rakamını etkilemediği yalanını dinledik” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı”nda yaptığı açıklamaları anımsatarak, “Soylu, 2021’de kadın cinayeti sayısının 307 olduğunu açıkladı. 2021 boyunca devlet yetkililerinden İstanbul Sözleşmesi’nin kadına yönelik şiddet vakaları ve kadın cinayetlerini engellemediği, feshedilmesinin kadın cinayetleri rakamını etkilemediği yalanını dinledik. Oysa İçişleri Bakanı’nın açıkladığı resmi verilere göre 2020’de 266, 2021’de ise yüzde 15 artışla 307 kadın cinayeti yaşandı” dedi.
Sivil toplum kuruluşlarının açıkladığı verilerin ise çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Özel, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre, şüpheli ölümlerle birlikte 2021’de 497 kadın cinayeti yaşandı. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 19 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlandı, 1 Temmuz’da Türkiye, resmen İstanbul Sözleşmesi’nden çıktı. Bu tarihten itibaren de kadın cinayetleri daha da arttı” diye konuştu.
‘YENİDEN İMZALAYACAĞIZ’
İçişleri Bakanı Soylu’ya seslenen Özel, “İstanbul Sözleşmesi’nin tek imzayla çıkılması sonrası yaptığımız açıklamalar nedeniyle bizleri ‘yalancılıkla’ ve ‘utanmazlıkla’ suçlayan Süleyman Soylu, 2021 rakamlarını açıkladığı toplantıda 2020 yılına ait verileri utancından açıklayamamıştır bile” tepkisini gösterdi.
“Bir an önce kadına yönelik şiddetle ve kadın cinayetleriyle mücadele için İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden imzalanması çağrısında bulunuyoruz” diyen Özel, “Eğer bu imza atılmazsa iktidarımızın ilk bir haftasında İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden imza atacağız” ifadelerini kullandı.
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