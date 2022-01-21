Danıştay Savcısı: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme hukuki değil
Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak kararın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi.
Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, kararın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi.
Meclis’te onaylanan İstanbul Sözleşmesi’nden, Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılmış, tepki çeken karar yargıya taşınmıştı. Danıştay 10. Dairesi, yürütmeyi durdurma talebini reddederken, bu karara yapılan itirazlar ise kabul edilmemişti. Bunun üzerine dosyanın esastan görüşülmesine geçilmişti. Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, avukat Lalezar Nergiz’in başvurusunda görüşünü daireye iletti. Anayasada, yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağını vurgulayan Mucukgil, yasa koyma, değiştirme, kaldırma ve uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmanın, TBMM’nin görev ve yetkileri arasında olduğuna işaret etti. Usulüne uygun şekilde yürürlüğe konan uluslararası anlaşmaların yürürlükten kaldırılmasının da aynı usule tabi kılındığını belirten Mucukgil, bu nedenle, yasa hükmünde olan uluslararası anlaşmaların kaldırılması ya da feshedilmesi için Meclis düzenlemesi gerektiğine dikkat çekti. Mucukgil, feshe dayanak gösterilen cumhurbaşkanı kararnamesinde ise cumhurbaşkanına açık bir yetki verilmediğini kaydederek, “Sözleşmenin feshedilmesine ilişkin olarak verilen Cumhurbaşkanı Kararı’nda hukuka uyarlık bulunmamıştır. Kararın iptali gerektiği düşünülmektedir” dedi.
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- Doğalgaz sanayiciyi yaktı
- Danıştay Savcısı’ndan İstanbul Sözleşmesi görüşü
- Nomenklatura üzerine (2)
- ABD, Rusya ve Türkiye - Prof. Dr. Mithat BAYDUR
- Cumhurbaşkanı adayı Avşar: Halk ittifakı oluşturduk
- Abuk subuk... Fiyat mı? Söylem mi? Eylem mi?
- Bir vesayet masalı daha
- Çok katmanlı bir cinayet: Hrant Dink
- İbni Haldun’u anımsarken - Prof. Dr. Cengiz KUDAY
- Efeler'de üçüncü kitap kafe gururu