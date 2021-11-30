30 Kasım 2021 Salı, 19:24

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, yüzde 8,1'lik beklentiye karşılık yüzde 7,4 büyüdü. Büyümeye en önemli katkının ihracat ve kamu harcamalarından geldiği görülürken, çalışan kesimin Gayrisafi Yurt içi Hasıla'dan aldığı payın yüzde 30,1'den yüzde 29,8'e gerilemesi dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın politika faizini enflasyonun 5 puan altına çekmesinin ardından döviz kurları kontrolden çıkmasına rağmen kamuoyu önüne çıkmadığı için eleştirilerin hedefi olan ve bütçe görüşmeleri sonrası görevden alınabileceği öne sürülen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Büyüme rakamlarını değerlendiren Elvan "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından Elvan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Herkesin eşit faydalanabilmesi için hepimizin önceki yıla göre cari fiyatlarla yüzde 35 büyümüş olması gerekir. Kim yüzde 35 büyüdü Sayın Elvan?" ifadelerine yer verdi.

Özel devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ücretlinin payı düştü Karın payı arttı. "Büyüme"nin faydası sizin yandaşlarınıza Zararı işçiye, öğrenciye, memura, emekliye, çalışana"