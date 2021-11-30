Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme açıklaması
Ekonomik kriz ve TL'deki sert değer kaybının ardından görevden alınacağı iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan faiz indiriminden sonra ilk açıklama geldi. Bakan Elvan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.
Merkez Bankası'nın faiz indiriminden ve Erdoğan’ın “Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın ben faizi savunanla beraber olmam, olamam” açıklamasından sonra gözler Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a çevrilmişti.
Günler sonra Bakan Elvan'dan 'büyüme' açıklaması geldi.
Elvan, sosyal medya hesabından, "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.
Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 30, 2021
Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır.
Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir
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