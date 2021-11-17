CHP'li Engin Özkoç'tan 'kokain' sorusu: Hangisi doğru Sayın Soylu?
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, 10 Ekim’de Kolombiya’da yakalanan 4.9 ton kokainle ilgili bir soru yöneltti.
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Narkotik, 10 Ekim’de Kolombiya’da yakalanan 4.9 ton kokainle ilgili Kolombiya’dan ‘adli yardımlaşma talep ettik, cevap alamadık’ dedi. Kolombiya, 22 Eylül’de Türkiye’den “adli yardımlaşma” talep ettik diyor. Hangisi doğru?” sorusunu yöneltti.
CHP'li Engin Özkoç, sosyal medya hesabında; Kolombiya'nın Buenaventura Limanı’nda Türkiye’ye yola çıkmadan ele geçirilen 4 ton 928 kilo kokaine ilişkin Kolombiya Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele İhtisas Müdürlüğü ve Türkiye Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın açıklamalarını belgesiyle paylaştı.
Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu etiketleyerek; iki açıklamadan hangisinin doğru olduğunu sordu.
Özkoç’un paylaşımı şöyle:
- “Narkotik, 10 Ekim’de Kolombiya’da yakalanan 4.9 ton kokainle ilgili Kolombiya’dan ‘adli yardımlaşma’ talep ettik, cevap alamadık dedi. Kolombiya, 22 Eylül’de Türkiye’den ‘adli yardımlaşma’ talep ettik diyor. Hangisi doğru Süleyman Soylu? Pazartesi komisyonda tekrar soracağım.”
Narkotik, 10 Ekim’de Kolombiya’da yakalanan 4.9 ton kokainle ilgili Kolombiya’dan “adli yardımlaşma” talep ettik, cevap alamadık dedi. Kolombiya, 22 Eylül’de Türkiye’den “adli yardımlaşma” talep ettik diyor. Hangisi doğru @suleymansoylu?— Engin Özkoç (@enginozkoc) November 17, 2021
Pazartesi komisyonda tekrar soracağım! pic.twitter.com/3HZxKAezeJ
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