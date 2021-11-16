Soylu'dan 'İsrailli çift' açıklaması: Cumhurbaşkanımızın konutunu çekmişler, sadece bununla da yetinmemişler

16 Kasım 2021 Salı, 14:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye gelen Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed'le ikili görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra iki bakanın başkanlığında Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı yapıldı.

Basına kapalı toplantının ardından iki bakan, toplantıya ilişkin protokol metnini imzaladı. Daha sonra Soylu ve Gürsed, ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıyla ikili ticaret, enerji, sağlık, eğitim, kurumsal kapasite gelişimi, altyapı ve kültür gibi birçok alanda Türkiye-Moğolistan arasında kapsamlı yol haritasının çizildiğini ifade eden Soylu, başarılı ikili ilişkilerin ticaret ve ekonomide de ileriye taşınması gerektiğini vurguladı.

Soylu, iki ülke arasında 2021'in ilk 10 ayında 55 milyon dolarlık ticaret hacminin bulunduğunu, ancak bunu yeterli bulmadıklarını söyledi.

Moğolistan'ın hayvancılık ve tarım alanında önemli bir ülke olduğunun altını çizen Soylu, bu konuda 2022'de başlamak üzere Tarım İzleme Komitesi kurulacağını, bu konuda tecrübelerden, bilgilerden istifade edilerek güçlü bir sinerjinin oluşturulacağını dile getirdi. Süleyman Soylu, maden ve müteahhitlik alanında da önemli iş birliklerinin geliştirileceğini ifade etti.

"SOMUT KARARLAR ALINDI"

İçişleri Bakanı Soylu, toplantı çerçevesinde somut kararlar alındığını, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanmasına ilişkin imkanların araştırılması konusunda mutabakat sağlandığını belirtti.

Ticaret Çalışma Grubu kurularak iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin de kararlaştırıldığını bildiren Soylu, 2022'de iş forumu düzenlenmesi konusunda da mutabakata varıldığını söyledi.

"FETÖ konusunda gösterdikleri duyarlılık" nedeniyle Moğolistanlı yetkilere teşekkür eden Soylu, Türkiye ve Moğolistan arasındaki ilişkinin, diplomatik çerçevede değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Bir gazetecinin, Eren Kış operasyonlarına yönelik sorusu üzerine Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelenin nasıl yapılacağını, ülkenin huzurunun ve güveninin nasıl sağlanabileceğini örnek bir şekilde bütün dünyaya hukuk ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde gösterdiğini anlattı.

"KONUTU ÇEKMİŞLER, YETMEMİŞ İŞARETLEMİŞLER"

Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrail uyruklu çiftin de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandığının hatırlatılması üzerine ise Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Orada birtakım çekimler yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızın konutunu, ikametini de çekmişler. Sadece bununla da yetinmemişler aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar, bununla da yetinmemişler aynı zamanda işaretlemişler. Bunu orada gören güvenlik unsurları meseleye müdahale ettiler. İş, mesele, eldeki bilgilerle savcılıklara intikal etti. Burada da savcılıklar kanun, hukuk çerçevesinde bir değerlendirme ortaya koydular, tutuklama gerçekleşti. Bundan sonrası mahkeme safahatıdır. 'Siyasal ve askeri casusluk' suçu diyebileceğimiz bir değerlendirme var. Mahkemeler ilerleyen süreçte kendi kararlarını vereceklerdir."