CHP'li Öztunç'tan Kahramanmaraş'ta meydana gelen dondan zarar gören çiftçiler için araştırma önergesi

Yayınlanma: 14.04.2025 - 10:49

Güncelleme: 14.04.2025 - 12:36

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta 10-12 Nisan'da hava sıcaklığının -20 dereceye düşmesiyle yaşanan don olayının çiftçiyi ve tarımı olumsuz etkilemesini araştırma önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Önergenin gerekçesinde, yaşanan don olayının Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Tunceli, Erzincan, Kayseri, Sivas ve Denizli gibi birçok ildeki üreticinin mahsulüne büyük zarar verdiğini belirten Öztunç, zarar gören üreticilerin kredi borçlarının ertelenmesi, çiftçiye yönelik faizsiz kredi ve teşvik desteği verilmesi gerektiğini ifade etti.

''ZARAR KARŞILANMALI, DESTEK VERİLMELİ''

Önergede, şu ifadeler yer aldı:

"Özellikle küresel ısınmadan kaynaklı ülkemizde 10-11-12 Nisan tarihlerindeki hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu Türkiye’nin birçok yerinde zirai don gerçekleşmiştir. Termometrelerin -20 dereceyi gösterdiği Kahramanmaraş’ta kayısı, mısır, buğday, üzüm bağları ve meyve ağaçlarını büyük oranda don vurmuş, Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Mahallesi’ndeki ceviz ağaçları olumsuz etkilemiştir. Kahramanmaraş’ta zirai don sebebiyle üreticilerimizin mahsulü büyük oranda zarar görmüştür. 6 Şubat depreminde büyük yara alan Kahramanmaraş ekonomisi, son olarak yaşanan zirai don olayı ile tarımsal üretimde de büyük kayıplar yaşamıştır. Kentin büyük oranda geçim kaynağı olan tarımsal üretiminin devamı için mutlaka oluşan zararın karşılanması ve destek verilmesi gerekmektedir.

Gerçekleşen zirai don sebebiyle Kahramanmaraş çiftçisinin uğradığı zararların tespiti, alınacak tedbirlerin belirlenmesi, çiftçilerimizi tarımsal üretime devam ettirebilecek desteklerin sağlanması ve tarımsal üretimde büyük yara alan Kahramanmaraş’ın afet bölgesi ilan edilmesi amacıyla Anayasamızın 198’nci Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ’nün 104 ve 105’inci Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."

GÜRER'DEN 'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ' ÖNERGESİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifiyle, tarım sektörünü tehdit eden iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı çiftçilerin korunmasını güçlendirecek düzenlemeler önerdi. Gürer, mevcut sigorta prim destek oranlarının artırılmasını öngören teklifin, tarımda sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı.

Ömer Fethi Gürer yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarım sektörünü derinden etkilediğine işaret etti. Gürer, “Artan aşırı hava olayları, sel, dolu, don ve kuraklık gibi afetler tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açıyor. Bu durum, çiftçilerin ekonomik olarak zorlanmasına ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit eden bir tabloya neden oluyor. Nisan ayında yağan kar ve don bölgede çiftçiyi de ürünü de vurdu. Sebze ve meyvede gıda enflasyonu patlayacak” ifadelerini kullandı.

Tarım sektörünün hem ekonomik hem de üretim süreçleri açısından iklim değişikliğine karşı oldukça hassas bir yapıya sahip olduğunu belirten Gürer, risk yönetimi mekanizmalarının güçlendirilmesinin stratejik bir zorunluluk olduğunun da altını çizdi.