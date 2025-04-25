CHP'li Pala'dan Bakan Memişoğlu'na 'aile planlaması' çağrısı!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 13:42

Güncelleme: 25.04.2025 - 13:43

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Türkiye’de aile planlaması hizmetlerine erişimde yaşanan tıkanmaların halk sağlığını ve kadınların üreme haklarını tehdit ettiğini vurgulayarak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Önergede, son yıllarda aile sağlığı merkezlerinde rahim içi araç (RİA) takımı ve kondom dağıtımındaki kesintilerden, danışmanlık eksikliğine kadar uzanan yapısal sorunlara değinilirken, aynı konuda şubat ayında verilen önergeye halen bir yanıt verilmediği belirtildi.

Pala, "Aile planlaması hizmetleri, anne ve bebek sağlığını korumanın yanı sıra toplum sağlığını iyileştirme açısından da kritik bir öneme sahiptir. Ancak, son yıllarda aile sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri ve diğer kamu sağlık kuruluşlannda aile planlaması hizmetlerine erişimde çeşitli aksaklıklar yaşandığı, doğum kontrol yöntemlerine ulaşımın zorlaştığı, karşılanmayan gereksinimin arttığı ve danışmanlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı yönünde bilimsel araştırma sonuçları yayınlanmakta ve kamuoyuna şikayetler yansımaktadır" ifadelerine yer verdi.

"ULUSAL AİLE PLANLAMASI EYLEM PLANI GÜNCEL MİDİR?"

Pala, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"2024’te modern ve herhangi bir yöntem kullanım oranları nedir? 2018 sonrasındaki eğilim nedir?

Kaç adet RİA (Rahim İçi Araç) takılmış, kaç kondom ücretsiz dağıtılmıştır? Tedarik sorunu var mıdır?

'Hiçbir kadını arkada bırakmayan' yeni hizmet modeli geliştirilmekte midir?

Malzeme temini ve dağıtımındaki şikâyetleri çin hangi tedbirler alındı?

Ulusal aile planlaması eylem planı güncel midir; izleme göstergeleri nelerdir?"

"KADINLARIN YAŞADIĞI HAK KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ”

Pala konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada da “Türkiye, 1990’larda yakaladığı aile planlaması ivmesini kaybediyor. Modern yöntem kullanımı 15 yıldır bıçak sırtında. Kadınlara ücretsiz, güvenli ve kesintisiz hizmet sunulmaksızın ne anne ölümlerinin ne ekonomik yoksullaşmanın derinleştirdiği sağlık eşitsizliklerinin ne de kadınların yaşadığı hak kayıplarının önüne geçebiliriz” dedi.

Pala, Bakan Memişoğlu'na çağrıda da bulunarak, "Aile planlaması yalnızca bir kadın sağlığı meselesi değil, aynı zamanda toplumsal refahın ve sürdürülebilir kalkınmanın ön koşuludur. Ücretsiz malzeme, nitelikli danışmanlık ve sahadaki sağlık personelinin güçlendirilmesi gecikmeden hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.